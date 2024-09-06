綠電種鑽石 河北圍場吸引企業

「人造鑽石的前景非常廣闊，但也存在高能耗問題，針對行業特點，我們選擇了圍場，這裡有非常豐富的綠色能源優勢。」4日大陸首家用綠電種「綠鑽」的人造鑽石培育公司、承德市天乾地坤科技股份有限公司董事長劉端稱。

中新社報導，該公司坐落於河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣的經濟開發區。圍場毗鄰京津，風能、太陽能資源屬大陸國家二類地區「很豐富帶」，綠色是圍場最鮮明的底色，也成為吸引企業落戶的重要優勢。

人造鑽石逐漸盛行，圖為安徽合肥先端晶體科技公司展示一顆4克拉的人工鑽石。（中新社）

一顆天然鑽石需在地下數百公里深的高溫高壓環境中，歷經上億年才能形成。走進一個個由集裝箱組成的鑽石「育種」廠房，在這裡只需600個小時就能「破土而出」。

據該公司技術總監吳偉慶介紹，他們採用微波等離子氣相沉積法，如果將人造鑽石的培育過程比喻成種莊稼，種子就是非常薄的一片晶種，原料是非常純淨的甲烷氣體，把處理過的晶種放到真空腔，打入高能量微波，微波把甲烷電離成等離子體，甲烷裡的碳離子析出，宏觀看就像下霜一樣在晶種上逐漸沉積，均勻結晶，最後長成毛坯鑽石。

吳偉慶指出，生產鑽石的設備是和大陸科研機構合作，在原設備基礎上進行改造升級的新設備，可培育3克拉以上的鑽石；如今每台設備每月可沉積84克拉毛坯鑽石。

不過，200個小時為一輪，經過3輪生長，才能長成1克拉的裸鑽，依然是耗能大戶。

「綠色環保產品具有更強的市場競爭力。」劉端指著一排排由集裝箱組成的鑽石育種廠房介紹，這是他們自己設計的移動式集裝箱車間，除了安裝快、成本低，還具備就近消納「綠電」的能力。廠房裡配備了儲能裝備，放置在風電或太陽能發電廠附近，就近就能把綠電當成水源，真正做到零汙染、零排放。

圍場目前已建成風光電項目63個，2023年累計發電102.9億千瓦時，年產值達51.1億元人民幣。圍場滿族蒙古族自治縣發展和改革局局長溫長軍稱，圍場持續推進清潔能源與傳統工業、新型材料產業有機融合，助力綠色低碳發展，用綠電「種」出更環保的鑽石。