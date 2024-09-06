聽新聞
test
0:00 / 0:00

騰訊強攻南韓遊戲市場

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
騰訊旗下海外遊戲發行品牌「Level Infinite」副總裁兼業務營運和戰略負責人Yong-yi Zhu表示，南韓是Krafton、Shift Up等合作夥伴所在的重要市場，計畫接下來將與其他南韓遊戲開發商深化合作。 中新社
騰訊旗下海外遊戲發行品牌「Level Infinite」副總裁兼業務營運和戰略負責人Yong-yi Zhu表示，南韓是Krafton、Shift Up等合作夥伴所在的重要市場，計畫接下來將與其他南韓遊戲開發商深化合作。 中新社

騰訊旗下海外遊戲發行品牌「Level Infinite」副總裁兼業務營運和戰略負責人Yong-yi Zhu表示，南韓是Krafton、Shift Up等合作夥伴所在的重要市場，計畫接下來將與其他南韓遊戲開發商深化合作。他並透露，還將投資具有類似潛力的南韓遊戲開發公司，幫助其在各地實現文化本土化。

據韓聯社報導，Yong-yi Zhu多次表示南韓遊戲市場的重要性，並強調遊戲產業正透過持續更新來創造收益的直播服務型遊戲轉型，遊戲開發者應留意如何能長期提供內容，尤其是從遊戲設計角度考慮使用者快速消耗內容的速度。

此外，Yong-yi Zhu表示，Level Infinite非常關注像日本電子遊戲開發公司「From Software」或比利時遊戲開發公司「拉瑞安工作室」（Larian Studios），自行制定一套遊戲規則，或者像「拳頭遊戲」（Riot Games）和「超級細胞」（Supercell）一樣能開發出在全球引起熱烈反響的直播服務遊戲IP的企業。

據了解，騰訊遊戲2022年作為董事會成員加入南韓遊戲產業協會，今年8月贊助製作《遊戲素養教育指南》。而Level Infinite則是騰訊旗下國際遊戲商業品牌。Level Infinite發行產品包括《王者榮耀國際服》（Honor of Kings）和《勝利女神：妮姬》（Goddess of Victory: NIKKE）等。

南韓 品牌 直播

延伸閱讀

時隔25天又來！北韓連兩天飄垃圾氣球 南韓警告民眾「勿碰」

日Coser重現《勝利女神：妮姬》貝伊高踢腿動作！鐵壁短裙遮前沒遮後

違背初心？《勝利女神：妮姬》與《EVA》合作 首兩日營收低於瑪律恰那造型

用腳填數值？《勝利女神：妮姬》合作《EVA》明日香技能組給大量增傷

相關新聞

全球首款三摺屏手機！華為新機Mate XT將發布 楊冪預告片露玄機：三折疊太妙了

為了和蘋果新機iPhone直球對決，已經官宣將在9月10日正式發布的華為Mate XT非凡大師，該全球首款三摺屏手機，備...

陸經濟「保5」難 投行紛下調預測

大陸今年經濟增長百分之五左右的目標實現難度愈來愈高。近期，主要國際投行紛紛下調對大陸國內生產毛額（ＧＤＰ）增速預期。

湖南組投資基金 力爭3年3千億人民幣

湖南省人民政府4日宣布，該省決定組建湖南省金芙蓉投資基金，打造有體系、成規模的基金矩陣，力爭三年形成約3000億元（人民...

綠電種鑽石 河北圍場吸引企業

「人造鑽石的前景非常廣闊，但也存在高能耗問題，針對行業特點，我們選擇了圍場，這裡有非常豐富的綠色能源優勢。」4日大陸首家...

智能化通關 廣西邊境貿易暢旺

無紙化一鍵申報、一站式快捷查驗、15秒通關……走進廣西憑祥、靖西等地，感受火熱的邊境口岸貿易。

渝台合作10年 引進台企達819家

重慶市政府台辦主任陳全4日在當地召開的第十六屆「重慶·台灣周」記者會上介紹，10年來，重慶圍繞打造「兩岸交流新高地、台資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。