騰訊強攻南韓遊戲市場

騰訊旗下海外遊戲發行品牌「Level Infinite」副總裁兼業務營運和戰略負責人Yong-yi Zhu表示，南韓是Krafton、Shift Up等合作夥伴所在的重要市場，計畫接下來將與其他南韓遊戲開發商深化合作。他並透露，還將投資具有類似潛力的南韓遊戲開發公司，幫助其在各地實現文化本土化。

據韓聯社報導，Yong-yi Zhu多次表示南韓遊戲市場的重要性，並強調遊戲產業正透過持續更新來創造收益的直播服務型遊戲轉型，遊戲開發者應留意如何能長期提供內容，尤其是從遊戲設計角度考慮使用者快速消耗內容的速度。

此外，Yong-yi Zhu表示，Level Infinite非常關注像日本電子遊戲開發公司「From Software」或比利時遊戲開發公司「拉瑞安工作室」（Larian Studios），自行制定一套遊戲規則，或者像「拳頭遊戲」（Riot Games）和「超級細胞」（Supercell）一樣能開發出在全球引起熱烈反響的直播服務遊戲IP的企業。

據了解，騰訊遊戲2022年作為董事會成員加入南韓遊戲產業協會，今年8月贊助製作《遊戲素養教育指南》。而Level Infinite則是騰訊旗下國際遊戲商業品牌。Level Infinite發行產品包括《王者榮耀國際服》（Honor of Kings）和《勝利女神：妮姬》（Goddess of Victory: NIKKE）等。