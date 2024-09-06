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大陸自動駕駛測試號牌發放1.6萬張

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

自動駕駛時代即將到來，大陸官方正逐步明確相關法規，以打造良好落地環境。大陸公安部交通管理局局長王強近日指出，大陸已發放16,000張自動駕駛汽車測試號牌，開放公共測試道路3.2萬公里，同時正積極推動道路交通安全法修訂，對自動駕駛汽車道路測試、上路通行、責任追究等方面作出細化規定。

大陸公安部稱，正積極配合工信部等部門推動道路測試，目前正在形成覆蓋道路測試、示範應用、准入和上路通行的自動駕駛汽車綜合管理體系。

目前大陸方面已經針對自動駕駛試點推出部分法規：比如2021年大陸方面便有相關規定明確自動駕駛汽車上路開展技術測試與示範應用的主體、駕駛人及車輛，道路測試與示範應用管理。

大陸公安部與工信部等部門在2023年11月也聯合推出規定，對經過技術測試、具備量產條件的自動駕駛汽車產品開展准入試點。准入試點後納入工信部公告的自動駕駛汽車，可以按規定購買保險、辦理車輛註冊登記，在限定區域內開展上路通行試點。

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