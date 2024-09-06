特斯拉全自駕系統 明年登陸

美國電動車企特斯拉昨（5）日發布消息稱，預計2025年第1季在中國和歐洲推出全自動駕駛（FSD）系統，但仍有待監管批准。而在特斯拉這條「巨鯰」帶動自駕革命「端到端」大模型熱潮下，大陸車企如理想、小鵬也競相布局。

特斯拉人工智慧團隊在社交平台X上發布自動駕駛技術路程表，暗示有望獲得當地部門許可技術，而自駕技術也被視為特斯拉提高銷量並保持領先的利器。

大陸作為特斯拉最大市場，外界關注FSD進入大陸市場時間點，但不斷推遲。雖然特斯拉FSD還未在大陸市場推送，但早在Model 3發售時就已隨車銷售，後續可能還會推出訂閱制。

綜合彭博與陸媒報導，特斯拉6月在上海臨港新片區開始推動FSD的落地試點，有十輛特斯拉車輛在上海展開路測。

特斯拉執行長馬斯克在7月財報電話會議上表示，他預計FSD系統將在年底前獲得歐洲、中國大陸和其他國家的批准。他4月還在X上稱，在中國大陸推出FSD可能很快就會實現，隨即於4月28日低調訪京，當日稍晚中汽協宣布特斯拉符合汽車數據安全要求。

平安證券曾稱，FSD可能會成為大陸自動駕駛領域的「鯰魚」，加速高階智駕在大陸國內落地進程，高階智駕領域領先的車企或供應商更加受益。

特斯拉是最早在智能駕駛上應用端到端大模型的企業。在特斯拉引領下，大陸車企持續跟進。理想汽車日前宣布基於端到端及VLM視覺語言模型和世界模型的全新一代理想智能駕駛正式開啟萬人體驗團招募，新一代產品將進入有監督自動駕駛（L3級別）的新階段。

第一財經報導，理想汽車智能駕駛研發副總裁郎咸朋透露，理想汽車當前訓練算力達到5.39EFLOPS（每秒浮點運算次數），預計到2024年底將超過8EFLOPS，目前每年在訓練算力的投入超過人民幣10億元。

事實上，端到端因為需要處理海量數據、降低數據傳輸延遲，因此需要強大算力支持，但陸媒經濟日報稱華為車BU、百度極越、蔚來、理想、吉利、長城、小鵬等大陸企業算力增長目前均面臨較大瓶頸。

「端到端」是指一端輸入圖像等環境數據信息，中間經歷類似「黑箱」的多層神經網絡模型，另一端直接輸出轉向、制動、加速等駕駛指令。該技術具備更快、更好糾錯能力，減少訊息傳遞損害、延遲，避免誤差累積等，且具樣本學習能力，對未知場景有更強決策力。