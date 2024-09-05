大陸無法免費轉播國足中日戰 央視稱抵制資本攪亂體育版權市場

台灣此前要通過付費通過愛爾達平台才能觀賞奧運的賽事轉播爭議在大陸上演。世預賽亞洲區1強賽首輪中國客場對陣日本的比賽於5日晚間18時35分正式開踢，不過這場關鍵對決央視居然未能進行直播，而是由愛奇藝體育獨家提供。且非會員用戶需要支付人民幣9元觀看，引發大陸網友抱怨。央視體育回應比賽轉播權報價極度畸高，堅決抵制境內外資本攪亂體育版權市場的行為。

由於該場比賽涉及國家隊，因此比賽關注度較高，加上觀眾首選的央視沒有版權，而觀眾要想觀看比賽就必須在愛奇藝付費觀看，導致引起大陸觀眾反彈，也讓 「愛奇藝收費直播國足比賽」話題高漲，甚至一度登上了熱搜榜。

針對無法轉播比賽一事，央視發布聲明，稱其已經反覆爭取比賽轉播權，但亞足聯代理公司亞洲足球集團（AFG）報價仍極度畸高，因此表示「堅決抵制境內外資本攪亂體育版權市場的行為」，並將爭取盡快獲得中國隊參賽的場次版權。

該賽事版權由亞足聯代理公司亞洲足球集團（AFG）持有，愛奇藝體育為中國大陸地區授權轉播商。值得一提的是，還有大量用戶反饋稱自己花了錢也無法正常觀看比賽。

北京日報報導，亞足聯與央視、咪咕等媒體平台都有過磋商，但都沒有達成合作。而雙方最大的分歧點就是版權價格。亞足聯也曾經與媒體平台溝通過付費分帳模式，但這方面的談判淺嘗輒止。在高昂的基礎版權費面前，付費分帳模式對於媒體平台的吸引力並不高。

事實上，體育賽事轉播版權過高的問題此前也在台灣觀眾收看奧運賽事上演，2024年巴黎奧運轉播權利金高達5億元，有分析認為，面對逐年升高的轉播權利金，造成財力雄厚的業者有較高機率得標可能，因此逐步轉變為商業行為。