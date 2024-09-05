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美股早盤平盤波動！勞動市場數據訊號兩極 投資人等待6日非農報告

陸六大行房貸縮水1.4兆元 房貸利率下調預期再起

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
六大行房貸縮水1.4兆元，房貸利率下調預期再起。（中新社）
六大行房貸縮水1.4兆元，房貸利率下調預期再起。（中新社）

A股上市銀行2024年半年報資料顯示，六大國有銀行合計個人住房貸款餘額人民幣25.49兆元，相比年初淨減少人民幣3,254億元（約新台幣1.4兆元）。

而近期人行披露的資料也顯示，2024年第2季末，個人住房貸款餘額為人民幣37.79兆元，較第1季末的個人住房貸款餘額人民幣38.19兆元，少了人民幣4,000億元。

A股上市銀行2024年半年報資料顯示，工行和農行的個人住房貸款減少最多，規模均超過人民幣千億元；建行和中行緊隨其後。究其原因，天風證券認為，新發貸款利率調降後，增、存量貸款利差加大引發了提前還貸，這或是居民中長期貸款增量持續收窄的原因之一。

據瞭解，今年以來確有不少居民提前還貸。「今年已經還了2次，剩餘商貸壓縮到了110萬元。」廣州居民謝先生對上海證券報記者表示。2019年底，謝先生購買了一套廣州南沙的房子，負擔了200萬元的個人房貸。當時執行的利率為LPR+59個基點。受益於去年存量貸款利率的集體下調，謝先生的房貸利率已下調至LPR水準。

謝先生表示，但是現在廣州首套房貸款利率降到2.89%，與現在所承擔的房貸利率差距還是太大。如果存量貸款利率不進行調整，還是會繼續提前還貸，降低槓桿就能降低壓力

國泰君安研究顯示，在今年4月，居民早償率指數達到37%的歷史高位，反映居民提前還貸行為明顯增多。

中指研究院市場研究總監陳文靜則認為，未來存量房貸利率下調範圍有望擴展至二套住房，若未來下調存量房貸利率，預計整體下調幅度可能低於上一輪（即2023年9月，降低了73個基點）。當前商業銀行淨息差壓力較大，主動降低存量房貸利率的意願不高，後續或需要更多配套政策引導銀行下調存量房貸利率。

此前相關部門曾就調整存量房貸利率有過相關表述。8月1日，人行、外匯局召開的年中工作會議就提到，指導商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。

浙商證券銀行研究團隊研報也認為，存量房貸降息有可能，但不一定允許轉貸，更有可能是降低存量加點。轉貸相當於原先在A銀行貸款的居民，可以在B銀行以最新利率貸款來置換原先貸款，涉及跨行合作等，流程複雜。而且在當前需求疲弱的背景下，放開後，可能會造成銀行惡性競爭。

人民幣 壓力 套房 餘額

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