不到1周就賣破千萬套！《黑神話：悟空》銷量曝光 大賺277億

市場研究機構 VG Insights 在5日公布的數據顯示，《黑神話：悟空》兩周內賣出 1,800 萬套，銷售金額約 8.67 億美元（約新台幣277億元）。

根據 9 月 3 日的 Steam 平台最新一周銷量榜（2024 年 8 月 27 日至 9 月 3 日），《黑神話：悟空》豪取全球五連冠，中國區八連冠。

北京時間 2024 年 8 月 23 日，《黑神話：悟空》全平台總銷量就超過 1,000 萬套，僅用不到 4 天的時間全球總銷量破千萬套，創造歷史。

《黑神話：悟空》8 月 20 日全球同步上線，並迅速登頂多個平台的銷量榜首。發售僅一小時，Steam 同時線上玩家人數便突破 100 萬人。

大陸國產3A（高成本、高質量、高體量）單機遊戲《黑神話：悟空》爆紅，短短不到四天時間，遊戲銷量已突破1,000萬份，外界預測，《悟空》最終銷量將達2,000萬份。

有分析師表示，這款遊戲在全球取得了巨大成功，證明中國文化創作者文化自信不斷增強 。一位觀察人士則表示，這進一步為中國化解時常遭詬病的軟實力話題提供了新思路。

當被問及遊戲化的悟空是否可以被視為中國文化大使時，中國外交部發言人毛寧表示，這款取材於中國古典文學名著《西遊記》，體現了中國文化的吸引力。

西交利物浦大學媒體與傳播學系助理教授黃戈駿接受該報採訪時表示，這款 3A 級遊戲是一個很好的軟實力載體，具有巨大潛力，這款全新的《西遊記》故事表明，中國的文化創意和創新水平在提升。人們對這款遊戲的熱烈反響，體現了中國人希望利用技術反映全球影響力，並增強現有文化優勢。