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補貼減少+保護主義 比亞迪全球擴張腳步在日本遇阻

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
由於補貼減少加上保護主義，大陸電動車一哥比亞迪，全球擴張腳步在日本遇阻。圖為比亞迪車款。美聯社
由於補貼減少加上保護主義，大陸電動車一哥比亞迪，全球擴張腳步在日本遇阻。圖為比亞迪車款。美聯社

由於補貼減少加上保護主義，大陸電動車一哥比亞迪，全球擴張腳步在日本遇阻。比亞迪正在日本推出電動車充電站，並加強行銷和客戶激勵措施，希望提高日本市場的銷量。

路透報導，對於外國汽車製造商來說，日本仍然是一個難以滲透的市場。該國對電動汽車的需求長期低迷，而且日本政府今年改變電動汽車補貼的計算方法，減少比亞迪等幾家公司的補貼，引發對保護主義的擔憂。

為贏得日本車主的青睞，比亞迪為最新車型的前1,000輛訂單提供折扣，並播放由日本女演員主演的電視廣告。這代表行銷成本高於預期。但出於對質量問題的關切，有些日本人對購買高價位大陸產品持謹慎態度。

58 歲的小畑幸宏（Yukihiro Obata）表示，日本人認為日本的製成品優於大陸和韓國的製成品。我們只是無法相信大陸產品的品質可以更高。」

小畑指出，他並不反對購買外國汽車，並且還在考慮賓士或奧迪的電動車。

比亞迪去年2月在日本開設第一家門店，迄今已售出2,500多輛汽車。根據最新的行業數據，同期豐電動汽車銷量略高於4,200輛，特斯拉則售出近1.7萬輛。

比亞迪日本公司社長東福寺厚樹表示，「日本有些人非常討厭大陸產品，所以試圖強行向他們推銷並不是個好主意。」他希望透過比亞迪的實惠和性能來贏得人們的青睞。

電動汽車在日本的銷售一直比較緩慢。行業數據顯示，今年前7個月，在日本售出的147萬輛乘用車中，但電動車占比僅僅有1%多一些。

日本政府在4月修訂電動汽車補貼計劃，稱這將促進充電站和其他基礎設施的普及。此舉使比亞迪Atto 3 SUV的補貼幾乎減半，從65萬日圓降至35萬日圓。

比亞迪的應對舉措包括提供零利率貸款和家用充電樁返現。東福寺厚樹表示，公司還計劃在明年年底前建成100個快速充電站。

汽車研究公司Fourin的中國研究經理周金城認為，補貼政策的變化可能反映日本政府保護國內產業的努力，「他們必須採取某種措施來保護本國的汽車工業。」

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