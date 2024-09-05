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京東方8.6代AMOLED生產線衝刺年底封頂 計畫2026年量產

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
位於成都高新西區的京東方8.6 代 AMOLED 生產線專案 B / C 標段主體結構已封頂，周圍其他標段施工正加快推進。京東方預計今年年底，項目將實現主體封頂，計畫 2026 年 5 月產品點亮，2026 年 10 月實現量。成都日報
位於成都高新西區的京東方8.6 代 AMOLED 生產線專案 B / C 標段主體結構已封頂，周圍其他標段施工正加快推進。京東方預計今年年底，項目將實現主體封頂，計畫 2026 年 5 月產品點亮，2026 年 10 月實現量。成都日報

位於成都高新西區的京東方8.6 代 AMOLED 生產線專案 B / C 標段主體結構已封頂，周圍其他標段施工正加快推進。京東方預計今年年底，項目將實現主體封頂，計畫 2026 年 5 月產品點亮，2026 年 10 月實現量產，2029 年滿產。

成都日報報導，項目投產後，成都將成為全大陸最大柔性面板生產基地，「成都造」柔性面板全球市場佔有率有望提升至 20%。

京東方8.6 代 AMOLED 生產線，總投資人民幣 630 億元，設計產能每月 3.2 萬片玻璃基板，主要生產筆記型電腦、平板電腦等智慧終端機高階觸控 OLED 顯示幕。

該專案是四川工業發展史上單體投資額最大的製造業項目，於今年 3 月奠基，項目建成滿產後年產值預計超人民幣400 億元。

京東方官方介紹， 8.6 代 AMOLED 生產線專案將打破 OLED 顯示製造的國外壟斷格局，將實現大陸 OLED 顯示領域從「跟跑」到「並跑」再到「領跑」的歷史性轉折。

值得一提的是，早在 2007 年 9 月，京東方 4.5 代液晶面板生產線項目落地成都高新區，該項目為京東方在京外的首條產線，也是大陸西部首條實現量產的液晶面板生產線、當時大陸唯一實現彩色濾光片和液晶面板集成化生產的全自動生產線。

京東方 人民幣 格局

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