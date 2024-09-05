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鼓勵陸客赴金馬澎旅遊 台旅會今日在福州舉辦推廣會

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
台旅會5日成功在福建福州舉辦推廣會，行銷大陸遊客到金馬澎旅遊。（圖／台旅會提供）
台旅會5日成功在福建福州舉辦推廣會，行銷大陸遊客到金馬澎旅遊。（圖／台旅會提供）

在大陸宣布開放福建民眾到馬祖金門旅遊後，台旅會5日在大陸福建省福州市舉辦「金門-馬祖-澎湖旅遊推廣會」，邀請福建與海西城市旅遊業者參加，推廣金馬澎旅遊。

台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會）指出，本次旅遊推廣會對象邀請福建省及海西城市從事來台觀光的旅行社業者們參加外，金門縣政府、金門旅行公（協）會、連江縣政府、馬祖（觀光圈）旅行公（協）會、澎湖（觀光圈）觀光協會等單位也都派代表參加，推介金馬澎旅遊景點、旅遊路線和交通食宿等觀光資源。

此外，台旅會同時向與會單位推廣新的台灣觀光品牌3.0版「Taiwan–Waves of Wonder」、台灣自行車之旅及台灣鐵道之旅等宣傳影片，讓與會人員除感受金馬澎旅遊的獨特魅力外也更加認識台灣本島的景點風光。

台旅會表示，期待透過本次的推廣會，讓台灣觀光品牌及金馬澎的旅遊知名度更進一步提高，吸引更多大陸旅客前往旅遊，促進當地旅遊經濟的繁榮發展。

此前大陸文旅部4月28日表示將率先開放福建民眾到馬祖旅遊，由福州市旅遊協會組織的踩線團於6月底抵達馬祖，8月9日第一團7名團客到馬祖旅遊，8月22日起，大陸福建省公安廳出入境管理局恢復受理赴馬祖旅遊簽證申請。

大陸文旅部8月30日晚間發布公告指出，應金門縣民意代表參訪團請求，大陸將於近期恢復福建居民赴金門旅遊。

金廈小三通已從9月開始增班，陸委會副主委梁文傑5日下午表示，小三通增班部分原因也是為了要因應未來可能會有比較多的大陸人士到金門跟馬祖旅遊，「目前申請的狀況還不多，可能是剛開始，所以我們還是希望大陸朋友到金門、馬祖旅遊的人能夠絡繹不絕」。

公開資料顯示，大陸福建居民赴金馬澎自由行，係於2011年7月完成換函通報並正式啟動，爾後擴大到海西地區20座城市，這些地方民眾都可透過「小三通」前往金馬澎旅遊，即使兩岸關係惡化後陸客來台自由行自2019年8月被陸方片面暫停，同年9月也迅即恢復海西赴金馬澎自由行，但新冠疫情爆發後，這項機制與本島自由行跟團客一齊被停止。

據交通部去年提交給立法院的報告，在疫情前的2019年，小三通赴金馬澎的大陸旅客總數為31萬2,357次，事由以「旅行」為大宗。

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