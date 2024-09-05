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縮減量近去年全年水平…陸上半年銀行機構法人減少65家

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸金監總局官網4日披露最新銀行業金融機構法人名單顯示，2024年6月末，銀行機構法人數量減少65家，已經接近去年全年減少77家的水平。（中新社）
大陸金監總局官網4日披露最新銀行業金融機構法人名單顯示，2024年6月末，銀行機構法人數量減少65家，已經接近去年全年減少77家的水平。（中新社）

大陸金監總局官網4日披露最新銀行業金融機構法人名單顯示，2024年6月末，銀行業金融機構法人數量為4,425家，較去年12月末4,490家的數量減少65家，已經接近去年全年減少77家的水平。如按月度計算，意味上半年平均每月有10.8家銀行法人走下歷史舞台。分析認為主因在於中小銀行被吸收合併。

據財聯社初步統計，截至6月末，大陸城商行、農商行、農信社、村鎮銀行數量分別約為124家、1,577家、483家、1,620家。

2024年以來，被吸收合併的中小銀行數量已超50家。如單純以上半年的數據計算，官方信息至少披露了46家銀行機構被其他銀行吸收合併。

此前，英媒《經濟學人》報導，截至6月24日的一周內，40家中國小銀行消失引起熱議，報導認為這意味被大銀行吸收或解散，顯示大陸銀行業在加速出清，一邊催債、一邊解散，並擔憂上述現象與過去貸款增長迅猛、風險控制不力，及房地產市場低迷等因素有關，並認為可能是金融體系出問題的徵兆。

但就大陸方面觀點認為，中小銀行合併重組是趨勢，甚至是收斂風險的過程。陸媒金融時報報導，星圖金融研究院副院長薛洪言認為，中小銀行法人機構眾多，但部分銀行不具備人才、規模優勢，市場競爭壓力大，經營風險較高。

開源證券銀行業首席分析師劉呈祥指出，過合併重組，中小銀行可以集合優質資源、優化股權結構、強化公司治理，從而提升整體抗風險能力和市場競爭力。

大陸官方政策鼓勵中小銀行兼併重組，金融監管總局農村中小銀行監管司在5月24日明確提出，加快推動農村中小銀行兼併重組，減少農村中小銀行機構數量和層級，加強集中統一管理，因地制宜優化機構布局，重塑經營機制，促進風險持續收斂。

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