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料美中恐爆發「關稅戰2.0」 小摩調低大陸股票評級

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
美國機構摩根大通（小摩）近期因中美地緣政治風險，是故調低中國股票評級，由「增持」下調至「中性」。（美聯社）
美國機構摩根大通（小摩）近期因中美地緣政治風險，是故調低中國股票評級，由「增持」下調至「中性」。（美聯社）

美國機構摩根大通（小摩）調低中國股票評級，由「增持」下調至「中性」，主要在於新興市場及日本之外的亞洲地區前景充滿挑戰，加上全球地緣政治局勢緊張，和政府政策等因素，令股票風險溢價難以模型。

小摩稱，地緣政治將是一個相關風險因素，大陸股市波動可能會隨著年底前美國總統大選到來而加劇，並預期中美可能再次爆發「關稅戰2.0」，稅率將由20%提高至60%，造成的衝擊將會比較首次貿易戰更顯著。

小摩還指出，全球供應鏈轉移、房地產市場續調整、民營企業信心疲軟，令經濟周期面臨困難，以及管理中國在MSCI新興市場指數中的高權重，和新興市場除中國以外的委託規模增長面臨挑戰，是故調低中國股票評級。

而將加大現評級為「增持」的市場配置則有印度、墨西哥、沙烏地阿拉伯、巴西和印尼。

近期，外資機構對於大陸經濟前景保持觀望，持續調低大陸經濟增長預測，美銀日前報告指出，將中國今年經濟增長預測由5%下調至4.8%，並指出近幾個月的經濟增長勢頭已經失去動力。並將2025年和2026年的經濟增長預測由之前的4.7%下調至4.5%

鑑於房地產下行幅度可能比此前預期更深、持續時間更長，且外需弱於預期，瑞銀8月已下調大陸經濟增長預測，將大陸今年GDP增長預測由5.2%下調至4.8%，明年GDP增長預測由5.2%下調至4.2%。

新興市場 美中關係 美國

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