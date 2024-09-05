強碰蘋果發表會…華為三折手機外觀首次公開 劉德華任品牌大使驚喜現身

大陸手機大廠華為新品發表會將於10日登場，恰巧強碰蘋果秋季新品發表會，對決意味濃厚，引發各界關注。而在發表會到來之前，華為5日發出由品牌大使劉德華現身的預告影片，並公開「Mate XT非凡大師」的真身外觀，而從影片中可見該機款為各界猜測的三摺疊手機。

據華為終端微博消息，華為5日早公布最新的華為Mate XT非凡大師預熱廣告，並首次公布其真機外觀。影片中顯示，華為Mate XT非凡大師與折疊機Mate X5的設計相當類似，不過多出一個螢幕。同時，還可看到該手機採用雙鉸鏈設計，因此整台手機展開後尺寸相對來的大。另，底部印有華為和ULTIMATE DESIGN（非凡大師）品牌字樣，手機外殼則採用素皮材質。

而在此之前，「華為終端」4日接連發出4個非凡大師「HUAWEI Mate XT｜ULTIMATE DESIGN」宣傳影片，雖然片中未見手機身影，但包括大陸藝人楊冪、演員于和偉、東京奧運乒乓男團冠軍隊員許昕等5名「非凡見證官」各自在片中以「手勢」介紹出三折疊手機的折疊方式和厚度，最後還說出「三折疊，太妙了」的話。

事實上，華為終端BG董事長余承東近期曾在其微博上強調，該手機經過5年的堅持與投入，華為「將科幻變成了現實」，該產品將是「華為巔峰之作」，也是華為最具引領性、創新性、顛覆性的產品。他還稱，「這是別人想到但做不到的劃時代產品」。

更早之前，余承東早已在「與輝同行」直播中透露，華為下一代折疊螢幕歷經5年研發，即將問世。「下一代的折疊螢幕，別人都能想得到，但做不出來。我們已經想了五年了，終於可能快要出來了。」而今年8月，多名大陸科技部落客在社群平台上放出余承東在機艙裡操作一款新機的照片。照片顯示，余承東手持的是一款「三折疊螢幕新機」。

據悉，華為布局三折疊手機多年，早在2022年就申請多項相關專利，余承東亦曾在「與輝同行」的直播中透露，華為下一代折疊機歷經5年研發，即將面世，外界當時已認為該「劃時代產品」就是三折疊手機。