子公司被申請破產審查、股票停牌…恒大汽車還有救嗎？

恒大汽車5日在港交所「突發」公告於上午9時25分起短暫停止買賣，恒大汽車稍晚公告停牌與債權人對附屬公司申請破產審查有關。恒大汽車近期兩家附屬公司被申請破產重整，證券時報引述業內人士認為，該舉對於本就深陷泥潭的恒大汽車帶來一定負面影響。因為會對恒大汽車引資入駐盤活公司的推進，造成一定壓力。

而停牌或與日前一條訊息有關，天眼查法律訴訟信息顯示，恒大汽車旗下的恒大恒馳4日新增一則破產審查案件，申請人為正泰電氣，經辦法院為上海市第三中級人民法院。

第一財經報導，恒大汽車稱恒大恒馳生產經營活動很低，對目前生產經營沒有影響，因此集團正考慮對債權人的申請進行抗辯。且已向聯交所申請6日上午9時正起恢復買賣公司股份。

此前恒大汽車再8月上旬於港交所公告稱，由恒大汽車百分百控股的恒大新能源汽車與恒大智能汽車被申請破產重整。恒大汽車子公司破產重整消息頻傳也讓後續融資充滿懸念。

此前，恒大汽車公布公司29%股份將即時被收購。據悉，公司共同及個別清盤人代表中國恒大集團（清盤中）、恒大健康產業集團有限公司、Acelin Global Limited（統稱潛在賣方）與一名據公司董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信獨立於公司及其關聯人士的第三方買方（潛在買方）訂立條款書。

條款協議中還透露，潛在買方將向公司提供貸款，以資助集團持續經營及發展集團電動汽車業務。恒大汽車坦言，公司目前資金嚴重短缺，天津工廠自今年年初以來已暫停生產。

據恒大汽車近期發布盈利預警顯示，恒大汽車中期營收人民幣3,838萬元，年減75.2%；虧損人民幣203億元，相較去年同期淨虧損人民幣69億元再擴大，年增194.7%。

截至去年12月31日，恒大汽車累計虧損已達人民幣1,108億元，其中2023年虧損約人民幣120億元。截至2023年年末，恒大汽車資產總額為人民幣349億元，負債總額人民幣725億元。