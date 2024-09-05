喊人民幣國際化「進程加快」 陸學者：但仍有很大空間

中國金融四十人論壇學術顧問、重慶市原市長黃奇帆5日在第六屆外灘金融峰會上發表關於人民幣國際化的演講，黃奇帆稱，近年來，人民幣國際化進程加快，但總體上與中國經濟在世界經濟中的地位仍不匹配。未來，人民幣國際化仍有很大空間，還有大量工作要做。

黃奇帆指出，中國是世界第二大經濟體，2023年GDP佔全球比重達到17%，但人民幣作為結算貨幣，在全球支付清算中的比例為4.14%；作為儲備貨幣僅佔全球百分之二點幾。人民幣國際化在未來至少要實現與歐元、英鎊、日元相當的地位，與中國在世界經濟中的比重相當。

大陸央行報告顯示，到2023年第一季，中國人民幣國際化指數為3.26，同期，美元、歐元、英鎊等主要國際貨幣的指數分別為57.68、22.27、7.66。

隨著大陸人民幣互換安排、清算網絡日益健全，黃奇帆稱，越來越多中國企業在「走出去」時選擇使用人民幣進行對外直接投資，也有越來越多的大陸境內工商企業在國際貿易中傾向於使用人民幣作為合約的計價貨幣。他強調，人民幣國際化進程是中國經濟自身更加開放發展的必然選擇，是為了維護全球產業鏈供應鏈穩定需要的國際化。

黃奇帆建議，可以從以下幾個方面推進人民幣國際化，一是繼續推動中國跨境貿易以人民幣計價、人民幣結算；二是繼續改善服務，為跨境電商等新業態新模式提供跨境人民幣結算服務；三是繼續擴大開放，為「引進來」、「走出去」提供更加便利的投融資服務；四是達到一定地位後推進資本項下可兌換。