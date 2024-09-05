陸外管局：前7月大陸外匯成交規模近23兆美元

大陸國家外匯管理局副局長李紅燕5日表示，當前，大陸外匯市場可交易貨幣已超過40種，交易品種也已涵蓋國際主流外匯產品。今年前七個月，大陸外匯市場總成交規模接近23兆美元，年增8.7%。另，李紅燕稱，近年來，大陸外匯存底規模始終保持在3兆美元以上，連續19年居於世界第一。

大陸國務院新聞辦公室5日舉行「推動高質量發展」系列主題記者會。李紅燕於會上稱，大陸國家外匯局持續推進外匯領域改革開放，主要表現在五方面：一、跨境貿易便利化水平進一步提高；二、資本項目高品質開放穩步推進；三、外匯市場的深度和廣度持續拓展；四、外匯領域治理體系和治理能力不斷提升；五、「中國特色」外匯存底經營管理更加健全。

李紅燕解釋，大陸不斷優化貿易外匯收支管理，取消外貿企業名錄登記行政許可，預計年內將惠及超過10萬家經營主體。支持貿易新業態發展，鼓勵銀行、支付機構憑電子資訊辦理跨境電商貿易結算，這類業務今年前七個月已辦理5億多筆，受益的小微商戶超過120萬家。提升外籍赴大陸人員支付便利度，實現重點機場、酒店和文旅景區等主要場所外幣兌換服務全覆蓋。

李紅燕續稱，科創企業跨境融資便利化政策從17個省市推廣至大陸全國。優化升級跨國公司跨境資金集中運營的管理政策，並提升其資金配置效率。擴大金融市場高水平制度型開放，修訂境外機構投資者境內證券期貨投資資金管理規定，便利國際投資者投資境內資本市場。

另，李紅燕提到，當前，大陸外匯市場可交易貨幣已超過40種，交易品種也已涵蓋國際主流外匯產品。今年前七個月，大陸外匯市場總成交規模接近23兆美元，年增8.7％；同期，首次辦理匯率避險的商戶超過2萬家。

此外，李紅燕還說，大陸外匯局加強宏觀審慎管理和預期引導，外匯市場交易保持理性有序。會同有關部門嚴厲打擊外匯違法違規活動，維護外匯市場健康秩序。穩慎推進銀行外匯展業改革，推動銀行外匯業務流程再造，構建事前盡職調查、事中差異化審核、事後監測報告的全流程展業框架。