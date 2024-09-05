全球首款三摺屏手機！華為新機Mate XT將發布 楊冪預告片露玄機：三折疊太妙了

為了和蘋果新機iPhone直球對決，已經官宣將在9月10日正式發布的華為Mate XT非凡大師，該全球首款三摺屏手機，備受關注。9月5日，官方還宣布女演員楊冪成為華為Mate XT非凡大師的「非凡見證官」，並且還透露了部分產品信息。

在此之前，華為已經預告：將於9月10日發布「顛覆性」新品，硬槓蘋果。華為三折疊屏手機曝光，負責手機業務的常務董事余承東在機艙使用這款三疊新機，還「偶然」被拍下。

據雖然華為Mate XT非凡大師實物沒有現身，但影片看完發現信息量也不小，楊冪在宣傳預告片中確認，華為Mate XT非凡大師就是大家期待已久的三折疊。

同時她還描述了新機的尺寸、厚度、折疊方式，三折的形態下可以有多種不同的使用方式，楊冪直言：「三折疊太妙了」。

據悉，華為Mate XT非凡大師展開後的螢幕尺寸可以達到10英吋左右，堪比平板。在自家鴻蒙系統的加持下，可以實現三分屏等交互，還能配合手寫筆獲得類似平板的書寫體驗，大幅提升辦公效率。

余承東表示，這是華為最具引領性、創新性、顛覆性的產品。「這是別人想到但做不到的劃時代產品，5年的堅持與投入，我們將科幻變成了現實。華為巔峰之作，敬請期待！」