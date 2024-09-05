人行貨幣政策司：進一步優化完善大陸特色貨幣政策框架

中國人民銀行（大陸央行）貨幣政策司司長鄒瀾5日表示，中共二十屆三中全會提出，要深化金融體制改革，加速完善央行制度。「完善中國特色現代貨幣政策框架，打造強大的貨幣，是其中重要的核心。」人行將結合經濟金融發展變化，以及對貨幣政策執行效果的審慎評估，進一步優化完善中國特色貨幣政策框架。

大陸國務院新聞辦公室於5日下午舉行「推動高質量發展」系列主題記者會。針對進一步優化完善中國特色貨幣政策框架，鄒瀾首先表示，要考慮優化貨幣政策調控的中間變數。近年，大陸經濟結構轉型加快，金融市場日益發展，融資結構不斷變化，這些都導致貨幣供應量的可測性、可控性以及與經濟的相關性下降。

鄒瀾續稱，人行將逐步淡化對數量目標的關注，更多將其作為觀測性、參考性、預期性的指標，更著重於發揮利率等價格型調控工具的作用。同時，結合情勢變化，研究完善貨幣供給量的統計口徑，讓貨幣統計更符合實際情況。

鄒瀾表示，再來要改革利率調控機制。以前政策利率較多，市場參考有時會不準。目前，已明確公開市場7天期回購操作利率是主要的政策利率，淡化中期借貸便利利率的政策利率色彩，將7天期逆回購由原先的利率招標，改為固定利率、數量招標，充分滿足一級交易商的投標需求。

他認為，利率不再是中標結果，而是人行實施貨幣政策等需要確定的，數量不再是人行調節流動性的手段，而是一級交易商根據政策利率和他們市場判斷共同決定，這有利於提升機構管理流動性的主動性。

鄒瀾說，未來還要進一步健全市場化的利率調控機制，適當收窄利率走廊設定的寬度，引導市場利率圍繞政策利率運行。同時，在利率傳導上，著重於提高貸款市場報價利率報價質量，提升金融機構自主定價能力，真實反映貸款市場利率，促進市場利率由短及長順暢傳導。

而為避免影響政策利率對貸款市場報價利率的傳導，鄒瀾稱，每月中期借貸便利的操作時間，原則上都將安排在貸款市場報價利率報價發布後，價格由投標機構投標情況來確定。

鄒瀾還提到，大陸官方還要不斷豐富貨幣政策工具箱。人行自今年8月起已進行國債買賣操作，並在月末發布首個「國債買賣業務公告」。 8月全月買短賣長、淨買進國債人民幣1,000億元。此外，還要進一步暢通貨幣政策傳導。