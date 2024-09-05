特斯拉明年第1季在大陸推出全自動駕駛 正等待批准

特斯拉官方帳號Tesla AI在社交媒體平台X上發帖稱，全自動輔助駕駛（FSD）將於2025年第1季在大陸和歐洲推出，目前正在等待監管部門的批准。

騰訊新聞「一線」報導，今年以來，FSD入華動作頻頻。4月28日，馬斯克乘私人飛機訪華，被廣泛認為是在為FSD進入大陸作準備。

同日，中國汽車工業協會、國家電腦網路應急技術處理協調中心發佈「關於汽車資料處理4項安全要求檢測情況的通報（第一批）」，特斯拉上海所產車型全部符合合規要求。

華爾街日報報導，在馬斯克訪問北京後，特斯拉獲得「暫定批准」在大陸上線 FSD 功能。

5月底傳出，特斯拉FSD軟體，已獲得大陸工信部的軟體註冊，以備該公司內部測試FSD，特斯拉員工將在當地公共道路上測試，並計畫在未來幾個月內以升級版的方式提供給大陸用戶。6月下旬，接近上海市政策制定部門的人士透露，上海自動駕駛示範區已向特斯拉發放道路測試牌照，特斯拉可能正在測試FSD。

7月23日，馬斯克在特斯拉2024年第2季財報電話會上稱，預計FSD將於今年年底前在大陸和歐洲獲得批准。

針對特斯拉FSD即將進入大陸，小鵬汽車董事長何小鵬就曾表示，「非常期待特斯拉FSD能夠進入中國，能夠在不同的道路上跟著我們一起學習」。

騰訊汽車報導，同濟大學汽車學院教授朱西產此前告訴，特斯拉FSD如果要落地大陸，首先要滿足資料合規，這點特斯拉已經做到；此外，特斯拉能否在大陸銷售仍是一個較為敏感的話題。「假設它如果要落地，發改委、公安部、工信部、市場監管總局這是必須批的部門。」

此外，Tesla AI還宣布，今年9月特斯拉將推送 FSD v12.5.2，平均接管里程數提高3 倍；十月將推送FSDv13，平均接管里程數提高六倍。