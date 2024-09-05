「降準還有一定空間」 大陸央行指利率下調面臨約束

中國人民銀行（大陸央行）貨幣政策司司長鄒瀾5日表示，降準、降息等政策調整需要觀察經濟走勢。年初降準的政策效果還在持續顯現，目前金融機構平均法定存款準備率約7%，因此還有一定空間。但受銀行存款分流到資管產品的速度、銀行淨利差收窄幅度等因素影響，存貸款利率進一步下行則面臨一定約束。

大陸國務院新聞辦公室於5日下午舉行「推動高質量發展」系列主題記者會。有記者於會上問及今年年初人民銀行採取降準措施，接下來大陸貨幣政策還有多大降息、降準的空間與必要性？

鄒瀾回應指，「降準、降息等政策調整仍需觀察經濟趨勢」。其中，法定存款準備率是人行供給長期流動性的一項工具，與之相比，7天逆回購和中期借貸便利是對應中短期流動性波動的工具，今年人行又增加了國債買賣工具，而綜合運用這些工具，目標是維持銀行體系流動性合理充裕。

鄒瀾表示，今年初，「降準的政策效果仍在持續顯現，目前金融機構的平均法定存款準備率約為7%，還有一定的空間。」

至於利率方面，鄒瀾稱，人行持續推動社會綜合融資成本穩中有降，今年以來，1年期和5年期以上貸款市場報價利率分別累計下降0.1和0.35個百分點，帶動平均貸款利率持續下行。同時也要看到，受銀行存款分流到資管產品的速度、銀行淨利差收窄的幅度等因素影響，存貸款利率進一步下行面臨一定的約束。

鄒瀾透露，人行將密切觀察政策效果，根據經濟恢復情況、目標實現情況和宏觀經濟運作面臨的具體問題，合理掌握貨幣政策調控的力道和節奏。