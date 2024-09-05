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陸證券業裁員、降薪頻傳 大型券商降薪約2成

中央社／ 台北5日電

今年以來，中國證券業裁員降薪消息不斷。數據顯示，上半年中國證券業從業總人數共減少了1萬371人，降幅為3.39%。且券商薪酬普降，大型券商降薪約2成。

綜合第一財經及界面新聞報導，中國各大上市券商半年報近期已陸續發布，披露了整個行業人員流動和薪酬情況。

今年上半年，43家中國上市券商薪酬總額約人民幣745億元（新台幣3352億元），較去年同期減少逾100億，年減約12%。

龍頭券商「三中一華」中信證券、中信建投、中金公司、華泰證券上半年薪酬總額一齊下滑。其中，中信證券上半年薪酬總額縮水至97.93億元，年減8.9%。中金公司為43.69億元，年減超過24%。

不過，中國也有6家上市券商的薪酬總額在逆勢成長。

報導說，多家券商自去年以來對薪酬結構進行調整，並對多部門實施了減薪。有投行部門員工稱，隨著IPO政策緊縮，上市量減少，與IPO關聯的績效獎金基本沒有了。

據Wind及公司半年報，有可比數據的41家中國上市券商中，8成（33家）上半年人均薪酬下滑，9家降幅在2成以上。

2023年，中國金融業經歷過一番薪酬調整，今年券商的降薪趨勢仍在持續，員工的薪酬總額普遍下降。在有據可查的23家上市券商中，上半年的人均月薪為3.9萬元，與去年相比下降約0.33萬元，降幅達7%。

IPO 人民幣 券商

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