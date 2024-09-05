支付方式再+1！9月12日後 淘寶商家逐步開通微信支付

阿里巴巴旗下電商平台淘寶繼9月4日宣布計畫新增微信支付能力後，今日發布公告明確指出，9月12日後逐步向所有淘寶天貓商家開通微信支付。據悉，目前部分商家已經逐步收到開通邀請。

據第一財經報導，淘寶天貓9月4日發布的公告顯示，為提升消費者購物體驗，淘寶計畫新增微信支付能力，並於本意見徵集結束後，進行平台規則調整。這也代表著，淘寶全面接取微信支付即將正式落實。

澎湃新聞前一日指，作為目前淘寶主要的支付服務方的支付寶回應稱，開放、協作、創新、共享是互聯網的基本精神，也是行業發展的大勢所趨。支付寶會與淘天集團繼續深化戰略合作，加大科技創新和產品創新，為廣大商家和消費者持續創造更大的價值。

支付寶續指，開放造就更大的未來，支付寶將在互聯網技術、人工智慧（AI）技術產品和更廣泛的生態加大開放合作，助力數字經濟的生機與繁榮，也為支付寶平台打開更大的商業空間。

微信支付當時則透露，目前與淘寶平台商戶的功能適配正在開通中，具體上線時間請關注淘寶平台公告。微信支付始終秉持開放的合作理念，積極探索與各領域之間的互通合作。先前已與包括銀聯雲閃付、京東支付、三大營運商旗下支付平台、數位人民幣等陸續開展支付互通合作，未來也將不斷探索，在保障交易安全的基礎上，持續為用戶提供便利。

財聯社提到，自2021年起，阿里旗下的餓了麼、優酷和大麥等應用程式都已接入微信支付，使用者也可在微信中分享淘寶購物的頁面網址並完成購買。同時，淘特、閒魚、盒馬等亦已申請接入微信支付，目前淘特已全量接取微信支付方式。

北京商報亦提到，阿里和騰訊的支付互聯互通實際上一直在不斷推進中。在不久前的8月19日，淘特和微信支付已實現互聯互通，無需內測，也不用複製連結，通過跳轉的方式就可直達微信實現支付過程。

素喜智研高級研究員蘇筱芮認為，「淘寶接入微信支付其實早已存在市場預期，在不斷試點測試過後終於實現全量接入，標誌著巨頭間互聯互通取得歷史性突破，能夠為行業後續進一步開展互聯互通工作起到優良的示範效應。」從先前「互聯互通」所取得的階段性成果來看，在微信支付前，淘寶就已接入多種支付方式，但此次接入仍「意義非凡」。

此外，據36氪，淘寶打通微信支付屬於淘天內部保密項目，半年前即開始籌備。彼時，一些用戶早已注意到淘寶開始小規模測試微信支付，但平台當時並未就此回應。