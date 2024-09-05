5年期限到 陸商務部對多國進口苯酚進行期終復審調查

大陸商務部貿易救濟局5日發布公告，自2024年9月6日起，對原產於美國、歐盟、韓國、日本和泰國的進口苯酚所適用的反傾銷措施進行期終復審調查。而原產於英國的進口苯酚所適用的反傾銷措施到期終止。

2019年9月3日，商務部發布2019年第37號公告，決定自2019年9月6日起，對原產於美國、歐盟、韓國、日本和泰國進口苯酚徵收反傾銷稅，反傾銷稅率分別為美國公司244.3%—287.2%，歐盟公司30.4%，韓國公司12.5%—23.7%，日本公司19.3%—27.0%，泰國公司10.6%—28.6%，實施期限為5年。

2020年12月31日英國脫歐過渡期結束後，之前已對歐盟實施的貿易救濟措施繼續適用於歐盟和英國，實施期限不變；該日期後對歐盟新發起的貿易救濟調查及複審案件，不再將英國作為歐盟成員國處理。

2024年6月19日，大陸商務部收到中國石油化工股份有限公司北京燕山分公司等9家申請企業和中沙（天津）石化有限公司等3家支持申請企業，代表國內苯酚產業提交的反傾銷措施期終復審申請書。

申請人主張，如果終止反傾銷措施，原產於美國、歐盟、韓國、日本和泰國的進口苯酚對中國的傾銷可能繼續或再度發生，對中國產業造成的損害可能繼續或再度發生，請求商務部對原產於美國、歐盟、韓國、日本和泰國的進口苯酚進行期終復審調查，並維持對原產於美國、歐盟、韓國、日本和泰國的進口苯酚實施的反傾銷措施。申請人未對原產於英國的進口苯酚所適用的反傾銷措施提出期終複審申請。