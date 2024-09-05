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妖股自由行！港股上演水花消失術、連AI也倒 他：這種跌法很有末日景象

聯合新聞網／ 綜合報導
港股上演「水花消失術」，許多過去高股價的公司如今都跌趴在地。中新社
港股上演「水花消失術」，許多過去高股價的公司如今都跌趴在地。中新社

近來陸港股與各主要股市相比，表現相對不佳，一家位於香港的上市公司昇能集團股價更大跳水，單日大跌98.4%，被港媒形容是「妖股自由行」或是像全紅嬋在奧運的「水花消失術」。

財訊傳媒董事長謝金河更表示，AI當紅的商湯科技只剩下0.58港元，「這種跌法，很有末日景象」。

謝金河在臉書指出，昇能集團生產超高功率的石墨電極，獲選為MSCI小型股、恆生指數成份股，也算是受到肯定的企業，去年營收7229萬美元，虧損1550萬美元，今年上半年營收3210萬美元，虧損1436.83萬美元。

然而，港交所才發出股權太集中的示警，昇能集團股價竟演出大跳水，股價從23.1港元跌到0.14港元，市值從230億港元瞬間剩1.4億港元，港股用水花消失術形容，是股價下跌呈現一直線，沒有捲起水花。

謝金河還說，過去很多在香港上市的企業，享有驚人天價，現在卻不知不覺間跌到殘值。例如前些年被封為中國ZARA的拉夏貝爾，以La Chapelle在歐美打開品牌知名度，股價一度漲到20港元，沒想到虧損不斷加大，公司準備下市，股價剩下0.25港元。

看到這些公司的例子讓他不禁感嘆「港股妖股橫行，很多公司股價瞬間暴跌，而且跌下去，再也沒有大幅反彈的機會」。

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