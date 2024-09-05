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海峽兩岸經貿論壇 許勝雄：企業交流增強競爭力

中央社／ 台北5日電

第10屆海峽兩岸暨港澳經貿論壇今天上午開幕。海基會代理董事長許勝雄表示，兩岸企業多交流合作，將可使企業增強競爭力，台灣產業在國際競爭中也有更好的基礎和環境。

第10屆海峽兩岸暨港澳經貿論壇5日上午於茹曦酒店召開。

許勝雄會前接受媒體聯訪時表示，兩岸企業多交流合作，甚至是融合等等，將可以讓企業增強競爭力，也讓台灣產業在國際競爭中有更好的基礎和環境，這是相當重要的。

許勝雄強調，兩岸人民應該多往來，海基會也一直在期待兩岸間觀光、學位生可以互相開放等等，這些應該都是正面的，因為愈多的隔閡或是不往來，只是造成大家更多的猜忌，「往來是健康的，我覺得這非常好」。

許勝雄也期待交通部觀光署可以解除赴中旅遊禁團令。許勝雄說，兩岸觀光牽涉人民交流，可以讓彼此在文化、習慣、互動等方面有更多的了解，「我是比較期待往正面發展吧」。

第10屆海峽兩岸暨港澳經貿論壇由台灣工商團體工商協進會與中國工商團體中國工業經濟聯合會等單位聯合舉辦，活動主旨在於促進兩岸四地工商交流；去年第9屆海峽兩岸暨港澳經貿論壇則是在蘇州舉行。

在開幕式上，工商協進會理事長吳東亮、中國工業經濟聯合會執行副會長路耀華、香港中華總商會長蔡冠深、澳門中華總商會副理事長黃國勝等人依序致詞；立法院長韓國瑜也以工商協進會最高顧問身分獲邀與會、致詞。

對話論壇有「AI引領無限可能」、「企業永續綠色轉型」兩場次。開幕式、對話論壇全程不對外開放，韓國瑜入場時、離場時也僅對在場媒體連說「謝謝」致意，未留步受訪即離開。

觀光 許勝雄 韓國瑜

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