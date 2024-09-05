今年「保5」無望？投行紛紛下調中國經濟增長預測

大陸國務院總理李強提出今年經濟增長5%左右的目標，實現難度恐愈來愈高。近期，主要國際投行紛紛下調對中國國內生產毛額（GDP）增速預期。摩根大通預計2024年全年中國經濟增速為4.6%，瑞銀則將預測值由4.9%下調至4.6%，野村證券認為2024年全年中國GDP增速將為4.5%。

今年初，大陸第一財經研究院刊發由野村證券、德勤中國、摩根大通中國、招商證券等16名首席經濟學家對2024年中國整體經濟的預判文章。在經濟成長率預測方面，GDP預估最大值5%，最小4.5%，中位數4.9%，平均值4.88%。而大陸國家統計局7月15日發布數據顯示，上半年大陸GDP增長5%，第二季GDP增長4.7%。

據券商中國8月17日報導，摩根大通中國首席經濟學家兼大中華區經濟研究主管朱海斌表示，預計2024年全年中國經濟增速為4.6%，該預測考慮到去年下半年中國經濟強勁表現帶來的高基期效應，而今年上半年製造業投資表現良好、出口數據亮眼，但消費及房地產行業持續疲弱。

財新網報導，8月30日，瑞銀將中國2024年全年實際GDP增速的預測由4.9%下調至4.6%，將2025年實際GDP增速的預測由4.6%下調至4%。瑞銀首席中國經濟學家汪濤解釋，這主要考慮到房地產市場下跌幅度超出預期且仍未觸底。

9月3日，在野村證券第十六屆中國投資年會上，野村證券中國首席經濟學家陸挺表示，野村對中國經濟增長還是持相對比較謹慎的態度，預計2024年全年中國GDP增速為4.5%，2025年為4.0%。2024年下半年中國實際GDP增速將從上半年的5.0%放緩至4.2%。

陸挺分析，2024年以來大陸土地拍賣市場冷清，各地方政府賣地收入銳減，加上過去兩年因土地成交低迷，多個地方政府遞延土地出讓金繳納期限，2024年土地財政收入還將承壓，2025年可能更加困難。新的問題則是非稅收入、罰沒收入上升，這直接影響企業經營信心和對大陸國內未來發展預期。

消費方面，增速下行壓力明顯上升，7月大陸國內社會消費品零售總額僅增長2.7%，消費不景氣主因包括財富效應下降，整體房價從高點下跌約30%，社會中低階層的工資收入漲幅不高，建築業等行業失業率相對較高等，都將制約消費增長。

陸挺表示，電動車、鋰電池、太陽能電池等外貿「新三樣」，過去幾個月的產出積極性也減弱，而且這些領域的投資增速大幅下降，太陽能光電和電池領域的投資甚至已經萎縮。