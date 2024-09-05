快訊

真的會偷聽！臉書合作夥伴爆麥克風「收集對話」 點名3大品牌這樣說

這次不上銬…柯文哲等法官開羈押庭 又被帶到候審室原因曝光

「恐怖計程車」復出？受害者揭車子、車牌全換 竹市監理站證實：靠桃園車行

深圳房屋5折拋售 分析：房市信心仍弱

中央社／ 香港5日電

儘管北京當局採取了不少措施穩定中國大陸房地產市場，但據報導，深圳市近日仍有房屋以5折降價出售，反映出房市信心仍弱。

明報今天在報導中引述大陸各方訊息指出，大陸房市已低迷多年，但深圳商用大樓項目「京基．御景峰」近日仍然大幅降價拋售，現價較歷史高位減價近半。

據指出，御景峰此前備案價（預售價）平均為每平方公尺人民幣7萬元（約當於每坪新台幣104萬元），最低也要6萬元，但目前售價降至最低3.8萬元。

相關職員表示，御景峰自2022年10月開始下調價格，主要是發展商希望盡快收回資金。

有大陸分析師表示，御景峰降價幅度如此誇張，主因是目前深圳商廈供大於求，加上開發商資金緊缺和其他市場因素等，導致發展商降價促銷，房市整體信心仍弱。

另據報導，獲官方「保交樓」政策支持而重新動工興建的深圳龍崗爛尾樓「勤誠達譽府」，最新售價從備案價每平方公尺4.2萬元下跌至2萬元，引起早前購房的業主強烈不滿，他們曾圍堵售樓部。

有業主表示，政策規定樓房售價不得低於備案價15%，發展商不能以損害舊業主利益為代價而拋售。

據報導，深圳房價在下跌的同時，交易量也未見起色。中國指數研究院數據監測顯示，今年1至8月，深圳商務公寓項目的總成交面積22.5萬平方公尺，較去年同期減少45.7%；深圳新蓋住宅8月總成交面積26.95萬平方公尺，較7月下跌7.23%。

據轉述，中國指數研究院華南分院高級分析師孫紅梅認為，目前大陸民眾的市場收入預期較弱，對房市信心不足，觀望態度強烈，深圳房市能否趨穩不確定，業界期望當局進一步放寬政策，以穩定市場。

售價 指數 深圳

延伸閱讀

陸男求復合被拒 散播前女友私密影像到色情網站…下場慘了

台股大跌999點 金管會盯國際市場變化

大陸山姆超市礦泉水被稱｢生仔水｣遭瘋搶20萬件 網友：這也有人信？

智晶最新微型透明顯示屏 將於深圳光博會亮相

相關新聞

今年「保5」無望？投行紛紛下調中國經濟增長預測

大陸國務院總理李強提出今年經濟增長5%左右的目標，實現難度恐愈來愈高。近期，主要國際投行紛紛下調對中國國內生產毛額（GD...

妖股自由行！港股上演水花消失術、連AI也倒 他：這種跌法很有末日景象

近來陸港股與各主要股市相比，表現相對不佳，一家位於香港的上市公司昇能集團股價更大跳水，單日大跌98.4%，…

存儲的2024：行業先行復甦 陸企初露鋒芒

存儲晶片被稱為半導體產業「風向標」。2022年以來，存儲行業經歷了一場「史無前例」的危機：三星電子利潤暴跌97%，SK海力士創紀錄虧損，美光科技、西部數據等存儲大廠庫存攀升，存儲晶片價格跌入穀底……存

波赫波契泰利大橋通車 陸企首次與波赫、歐盟三方合作

陸企在位於西巴爾幹半島的波士尼亞與赫塞哥維納（Bosnia and Herzegovina，簡稱波赫）承建大橋及高速公路...

金飯碗褪色！裁員、減薪成大陸銀行業新常態

銀行業向來被視為「金飯碗」，但在中國大陸裁員、減薪卻成為新常態。據上海第一財經報導，今年上半年，大陸42家上市銀行員工總...

「+北斗」應用 催生智能新生活

「空天信息產業國際生態大會主論壇」3日在重慶舉行。多位與會專家表示，北斗系統提供的全天候精準時間空間數據，能滿足數位化時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。