存儲的2024：行業先行復甦 陸企初露鋒芒

存儲晶片被稱為半導體產業「風向標」。2022年以來，存儲行業經歷了一場「史無前例」的危機：三星電子利潤暴跌97%，SK海力士創紀錄虧損，美光科技、西部數據等存儲大廠庫存攀升，存儲晶片價格跌入穀底……存儲原廠相繼減產、降價、減少開支，以應對行業低迷。



專業存儲市場調查機搆閃存市場（CFM）近日發佈的《2023嵌入式存儲市場分析報告》指出，2023年第三季度隨著減產效應開始奏效，供需關系持續改善，在原廠供應收緊的情況下，2023下半年存儲價格開始反彈，存儲市場重新步入上行周期。

CFM預測，在存儲原廠調整產能、控製供應、強勢提價三大舉措，以及科技企業的人工智能（AI）投資競賽下，帶動2024年全球存儲市場規模漲幅將達64%至1488億美元。其中，NAND Flash市場規模有望增長70.6%至680億美元；DRAM市場規模有望增長58.1%至808億美元。

服務器、手機、PC仍為存儲三大應用 約佔總產能80%

按照斷電後存儲數據是否丟失為標準，存儲晶片可分為以NAND Flash為代表的非易失性存儲器，以及以DRAM為代表的易失性存儲器。簡單來說，DRAM就是一般在用的運行內存，而NAND Flash一般用於硬盤。

根據應用場景的不同，DRAM主要分為DDR（Double Data Rate）、LPDDR（Low Power Double Data Rate）和GDDR（Graphics Double Data Rate）三類。其中DDR製成的內存條產品廣泛應用於PC和服務器領域；LPDDR主要應用於手機、平板、汽車等嵌入式應用領域；GDDR則專為圖形處理單元（GPU）設計，通常應用於高性能顯卡。

在應用層面，CFM報告指出，服務器、PC、手機仍是存儲晶片三大主力市場。具體來看，2023年，以PC應用為主的cSSD消耗了NAND Flash的26%，手機產品消耗了NAND Flash產能的34%，以服務器應用為主eSSD消耗了NAND Flash總產能的14%，三類應用佔據NAND Flash總產能的74%。

根據CFM分析，由於智能手機容量增長，2024年手機應用消耗的NAND Flash產能將佔比37%；而PC應用由於主要客戶庫存水位高，AI PC尚無法帶來實質性銷量增長，預計今年PC應用消耗的NAND Flash產能與去年基本持平；企業級應用方面，隨著互聯網廠商積極投入AI設備建設以及企業級服務器今年迎來換機潮，需求表現相對亮眼，預計今年消耗NAND Flash產能約17%。2024年，服務器、PC、手機約消耗NAND Flash產能的80%。

在DRAM市場，預計2024年服務器應用約消耗全球DRAM產能32%，手機應用預計約消耗全球DRAM產能34%，PC應用預計約消耗全球DRAM產能15%，三者合計約佔81%。

LPDDR：國外巨頭主導市場 陸產廠商初露鋒芒

值得關注的是，以低功耗和小體積著稱的LPDDR，正廣泛地應用於智能手機、平板電腦、超輕薄型電腦、智能穿戴等低功耗移動電子設備中。

LPDDR技術是在DDR內存技術的基礎上發展而來的，它不斷適應市場需求並進行創新，現在已經進化到了LPDDR5X這一最新版本。而在這一發展過程中，LPDDR4堪稱LPDDR技術進化的分水嶺，相比上一代LPDDR3，在設計標準、性能參數上有巨大差異，LPDDR4性能大幅提升50%，功耗降低30%~40%。

目前，市場主流的LPDDR4X是LPDDR4的省電優化產品，它在頻率、帶寬、工作電壓與LPDDR4進一步提升，頻率高達2133MHz，帶寬可到46G/s，工作電壓低至0.6V。同時更高頻率更高帶寬更低功耗的下一代產品LPDDR5/5X已經廣泛應用於各大智能手機的高端旗艦機型。

市場規模方面，根據CFM閃存市場分析，2023年全球DRAM產品bit出貨量約2060億Gb。其中，DDR產品bit出貨量約1164億Gb，約佔總量的57%；LPDDR產品bit出貨量約803億Gb，約佔總量的39%。

在市場份額方面，LPDDR市場目前主要由三大存儲原廠——三星、SK海力士和美光主導，這三家公司共同佔據90%的市場份額。不過近年來，大陸存儲製造商也在積極進軍LPDDR市場，發展迅速並取得了初步成功。在陸產LPDDR廠商中，江波龍和晶存科技分別在全球LPDDR市場中佔據1.31%和1.17%的份額。

據了解，深圳市晶存科技股份有限公司（簡稱“晶存科技”）成立於2016年，是一家集設計、研發、測試和銷售於一體的存儲晶片國家高新技術企業，產品涵蓋閃存控製器晶片、eMMC、UFS、DDR3/4、LPDDR4/4X、LPDDR5/5X、eMCP、uMCP、SSD等，廣泛應用於智能手機、安卓平板、筆記本電腦、教育電子、安卓盒子、智能電眡、智能終端、物聯網、工控設備、車載電子等市場領域。

此外，CFM閃存市場還提到了嵌入式存儲這一重要產品，此類產品在智能手機、平板電腦、智能汽車和智能穿戴設備等衆多領域發揮著重要作用。單從嵌入式閃存來看，CFM閃存市場的數據顯示，在經歷了2022年的低穀之後，嵌入式閃存產品的出貨量已經開始逐步回升，2023年嵌入式閃存產品出貨量達到17.2億個，預計今年將增長至18.3億個。

嵌入式閃存產品主要由NAND Flash和主控晶片搆成，其中主控晶片負責數據在NAND Flash中的存儲與讀取，並提供與其他系統組件的接口。從供應角度看，在嵌入式閃存主控晶片市場，主要分為原廠與非原廠兩大陣營。目前，非原廠嵌入式主控市場主要由台系廠商主導，慧榮科技和群聯電子佔據市場80%以上的份額。但近年來，大陸廠商也異軍突起，成功地在市場中佔據了一席之地。在國產存儲主控晶片廠商中，得一微、珠海妙存和康芯微分別佔據了市場份額的8.05%、4.11%和2.46%。

值得一提的是，珠海妙存科技有限公司系晶存科技旗下子公司，其掌握了閃存控製器晶片研發能力及完整閃存解決方案能力。妙存科技主要聚焦閃存主控晶片設計，自第一代eMMC控製器上市，截至2023年已完成三次版本疊代，eMMC控製器及模組產品累計出貨達到數千萬出貨量，使晶存科技在行業中的地位和影響力顯著增強，獲得了衆多業內領先企業的認可，進一步鞏固其在業界的知名度和市場地位。

整體來看，全球存儲晶片產業呈現出高度集中的格侷。國際大型企業仍然主導著整個存儲晶片市場，國產廠商雖已嶄露頭角，但崛起之路仍充滿挑戰。