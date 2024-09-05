金飯碗褪色！裁員、減薪成大陸銀行業新常態

銀行業向來被視為「金飯碗」，但在中國大陸裁員、減薪卻成為新常態。據上海第一財經報導，今年上半年，大陸42家上市銀行員工總數逾256萬人，較年初減少約3.8萬人。另，上半年，上市銀行人均月薪為人民幣3.5萬元（約合新台幣15.75萬元），則較去年同期下降2.7%，為近年來大陸上市銀行人均月薪首度出現負增長。

報導稱，根據公司半年報，今年上半年中國工商銀行減員數量最多，截至6月底，工商銀行共有員工40.9萬人，較2023年底減少逾萬人。建設銀行、農業銀行、郵儲銀行也都較年初減少4,000餘人。

大陸六大國有銀行中，僅中國銀行員工人數增加，且為所有上市銀行中增員最多的。截至6月底，中國銀行共有員工30.9萬人，較年初增加1,700餘人。

第一財經指出，儘管上市銀行財報並沒有直接披露員工薪酬總額，但根據「支付給職工以及為職工支付的現金+應付職工薪酬期末餘額-應付職工薪酬期初餘額」的方式來計算，大致可以估算出總體薪酬水準。

半年報顯示，今年上半年，大陸42家上市銀行薪酬總額為人民幣4,654.6億元，與去年同期相比減少了0.2%，這也是近年來大陸上市銀行半年度薪酬首度負增長。

第一財經統計，2022年上半年、2023年上半年、2024年上半年上市銀行薪酬總額增速分別為6.3%、6.4%、-0.2%。

從各家銀行的情況來看，上半年實現薪酬總額正增長的銀行有22家，能達到兩位數增長的上市銀行僅三家（去年上半年為11家），分別為上海銀行、北京銀行、無錫銀行，均是位於經濟實力較強地區相對「小而美」的城市商業銀行。其中，上海銀行薪酬總額增長了20%。

報導稱，在淨息差持續收窄的壓力下，銀行即便只是維持現有的薪酬水準也變得困難。某大型銀行企金業務人員對第一財經表示，「過去每個月的薪水起碼都是（人民幣）3萬元起步，而現在每個月拿到手的工資還不到萬元，因為出現了壞帳，還倒欠銀行幾千塊。」

數據顯示，大陸六大國有銀行上半年的薪酬與去年同期相比幾乎處於原地踏步狀態，其中，工商銀行、郵儲銀行略有下降，交通銀行、建設銀行、中國銀行、農業銀行略有增長。