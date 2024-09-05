大陸電商平台 不再低價搶客

「低價」一直以來是大陸電商平台吸引消費者的重點，但過去一年這種低價生態正在被逐步修正，淘寶、抖音等電商平台相繼將使用者體驗和商品交易總額（GMV）放在首位，追求「絕對低價」的拼多多也在今年第2季調整業務重點，從追求商業化、提升利潤，轉向將GMV放回第一目標。

以淘寶為例，阿里巴巴旗下業務集團「淘天集團」執行長吳泳銘在今年初就明確要以GMV為第一指標，今年618電商大促銷結束後，一場業務管理階層到場參與的商家閉門會上確定了下半年變化，包括淘寶會弱化「絕對低價」戰略，原本以商品是否具價格優勢的「五星價格力」搜尋權重會被弱化，改回按GMV分配。

網經社電子商務研究中心特約研究員莊帥認為，雖然低價競爭一直是零售電商行業的常態，但是過度且惡性的低價競爭，對消費者、商家和平台都造成較大傷害。接下來各大電商平台把GMV放回優先考量，需要重新審視品項、體驗和服務的差異化競爭優勢。