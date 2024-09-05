淘寶擬全面引入微信支付

阿里巴巴旗下電商平台淘寶擬全面引入騰訊微信支付。專家指出，新的支付工具可以帶來新的消費者，長期來看，是平台、支付工具和消費者三方共贏。

目前淘寶仍在逐步開放微信支付，尚未公布全面接入微信支付的具體時間。不過今年初就有消費者發現，部分淘寶訂單可以直接跳轉到微信支付。

新京報指出，阿里和騰訊的支付互聯互通近年不斷推進。自2021年起，阿里旗下的餓了麼、優酷和大麥等都已接入微信支付，使用者也可以在微信中分享淘寶購物的頁面網址並完成購買。

財聯社引述素喜智研高級研究員蘇筱芮指出，市場早已預期淘寶會接入微信支付，在不斷測試過後終於實現全量接入，是巨頭間互聯互通的歷史性突破，能為行業提供優良示範效應。且結合業務體量來看，巨頭之間的接入尚屬首次，確實意義非凡。

星圖金融研究院副院長薛洪言則指出，支付工具與商業生態互聯互通，某種程度上可以打破封閉生態中特定支付工具的壟斷地位，把選擇權交給消費者。

實際上，不僅僅是阿里、騰訊，百度、美團、支付寶、抖音、快手、小紅書等多家行業主要公司都在「拆牆」，進一步深化互聯互通。美團外賣已經開通支付寶小程式，並展開聯合運營活動。