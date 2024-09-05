淘寶擬全面引入微信支付

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
阿里巴巴旗下電商平台淘寶擬全面引入騰訊微信支付。 (美聯社)
阿里巴巴旗下電商平台淘寶擬全面引入騰訊微信支付。 (美聯社)

阿里巴巴旗下電商平台淘寶擬全面引入騰訊微信支付。專家指出，新的支付工具可以帶來新的消費者，長期來看，是平台、支付工具和消費者三方共贏。

目前淘寶仍在逐步開放微信支付，尚未公布全面接入微信支付的具體時間。不過今年初就有消費者發現，部分淘寶訂單可以直接跳轉到微信支付。

新京報指出，阿里和騰訊的支付互聯互通近年不斷推進。自2021年起，阿里旗下的餓了麼、優酷和大麥等都已接入微信支付，使用者也可以在微信中分享淘寶購物的頁面網址並完成購買。

財聯社引述素喜智研高級研究員蘇筱芮指出，市場早已預期淘寶會接入微信支付，在不斷測試過後終於實現全量接入，是巨頭間互聯互通的歷史性突破，能為行業提供優良示範效應。且結合業務體量來看，巨頭之間的接入尚屬首次，確實意義非凡。

星圖金融研究院副院長薛洪言則指出，支付工具與商業生態互聯互通，某種程度上可以打破封閉生態中特定支付工具的壟斷地位，把選擇權交給消費者。

實際上，不僅僅是阿里、騰訊，百度、美團、支付寶、抖音、快手、小紅書等多家行業主要公司都在「拆牆」，進一步深化互聯互通。美團外賣已經開通支付寶小程式，並展開聯合運營活動。

微信 消費者 淘寶

延伸閱讀

遭爆當小三又聚眾吸毒 王思聰前任網紅「雪梨」傳涉毒…警：檢測陰性

淘寶「100%正品」官方店售假 大陸女律師維權43天終獲退1賠10

淘寶買商品有省到？ 網曝3優勢：贏過台灣電商

女兒穿淘寶內褲懷孕？母氣炸投訴 客服無奈曝老闆秘密澄清…結局大反轉

相關新聞

陸服務業擴張趨緩就業轉弱 勞動市場向下

大陸8月財新服務業經營活動指數（服務業PMI）為51.6，較7月下降0.5個百分點，為年內次低，並遜於預期。數據顯示，大...

國泰航空確認客機故障來自引擎輸油管 7日前全面修復

香港國泰航空旗下空中巴士A350客機零件故障，已確認故障來自引擎輸油管，國泰航空開始為15架A350客機更換引擎輸油管，...

「+北斗」應用 催生智能新生活

「空天信息產業國際生態大會主論壇」3日在重慶舉行。多位與會專家表示，北斗系統提供的全天候精準時間空間數據，能滿足數位化時...

陸8月物流業景氣指數微升

據中國物流與採購聯合會消息，8月份大陸物流業景氣指數為51.5%，較上月回升0.5個百分點。

武漢高端裝備 拓展海外市場

第24屆中國國際機電產品博覽會暨武漢國際工業博覽會3日在武漢國際博覽中心開幕，海內外600多家製造企業參會，展出高端能源...

上海刺激消費 舊換新補貼加碼

為提振消費，大陸官方正積極推動設備更新與消費品「以舊換新」工作，上海更加碼宣布擴大補貼範圍，除汽車、家電外，包括沙發、浴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。