小鵬飛行汽車 後年量產

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

小鵬汽車旗下小鵬匯天公司推出飛行汽車「陸地航母」在廣州亮相並進行無人試飛，預計2026年量產交付，單價不超過人民幣200萬元（約新台幣900萬元）。

小鵬匯天總裁趙德力表示，小鵬匯天「陸地航母」飛行器計畫於今年11月在珠海航展完成公開載人首飛，11 月廣州車展首次公開亮相，2024年底啟動預售。

這款飛行汽車由陸行體和飛行體兩部分構成，陸行體可將飛行體完全收納至車內，進行地面移動。

在「陸地航母」試飛當天，小鵬匯天還舉行與廣開控股、廣州金控集團、廣州開發區投資集團三家國資的簽約儀式，完成1.5億美元的B1輪融資。這是今年低空經濟領域企業獲得的單輪最高融資。

趙德力表示，2025年7月底，量產工廠建成，屆時將出廠第一台原型車，在完成幾個月內部測試後，陸地航母將於2026年第1季交付，希望產品實現交付時，銷量能夠做到全球第一，量產工廠計畫產能是年產1萬台。

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