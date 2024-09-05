大陸低空經濟 二年衝4.5兆元

大陸工信部賽迪研究院發布的「中國低空經濟發展研究報告」顯示，2023年大陸低空經濟市場規模超過人民幣5,000億元，年增率33%，預計到2026年市場規模將突破人民幣1兆元（約新台幣4.5兆元）。

低空經濟涵蓋利用低空空域資源的經濟活動，如無人機、航空攝影、空中旅遊等。技術進步和市場需求增長推動低空經濟成為新興產業的重要組成部分。

今年以來，低空經濟活力持續釋放，無人機以及電動垂直起降飛行器（eVTOL）穿梭城市天際，執行快遞配送、外賣送達等任務，開闢全新的服務領域。

從公開發布的資料來看，多個城市已取得了階段性發展成果。截至2023年底，深圳無人機全產業鏈年產值已達人民幣960億元，成都工業無人機全產業鏈收入已經突破人民幣100億元。當前，低空經濟已成為城市經濟的重要組成部分。

中國經濟時報報導，繼2024年低空經濟首次被寫進政府工作報告後，近28個省和城市的政府工作報告提出大力發展低空經濟及通用航空，超過100座城市推出關於低空經濟發展的政策文件並制定具體規劃。

企查查資料顯示，截至今年9月，大陸全國已註冊超5,300家低空行業相關企業，廣東穩居首位，山東、江蘇分別位居第二、第三，此後是安徽、陝西、河北等地。

與此同時，包括北京、蘇州、武漢等在內的十個城市已經發起設立低空經濟產業基金，為低空經濟企業及專案提供必要的資金支援，規模從人民幣10億元至200億元不等。

在政策推動及市場牽引下，大陸各地的低空經濟發展呈現出多點開花的良好態勢，有著顯著的區域發展特點。如長三角地區依託中國商飛等核心企業的產業鏈優勢，致力於打造低空製造產業集群；珠三角地區依託消費級無人機和電動汽車產業鏈優勢，推動低空經濟快速發展；京津冀地區借助豐富的科研資源和人才優勢積極推動技術創新。