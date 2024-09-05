陸繪圖晶片業 搶攻AI賽道

近期有陸版輝達之稱的大陸繪圖晶片（GPU）公司象帝先傳出解散，引發外界對大陸GPU產業關注。上海證券報報導，一段時期以來，GPU成為晶片行業「明星賽道」，初創公司估值高企。經過近幾年的奮起直追，大陸本土GPU初創公司陣營開始分化，頭部公司逐漸脫穎而出，行業加速進入整合期，紛紛搶攻AI賽道。

GPU晶片是一條熱門且艱難的賽道，近年來關於大陸國產GPU創業已經形成一股浪潮，但該產業前期需要大量資金投入，資金能否維持成為生存前提。

有的企業加速IPO進程，大陸AI算力晶片獨角獸企業燧原科技於8月23日同中金公司簽署輔導協議，正式啟動A股IPO進程。該公司由超微（AMD）兩位前同事趙立東與張亞林創立，公司專注於AI雲端算力產品，自2018年成立以來已成功吸引多輪融資，股東不乏科技業與資本界要角，包括騰訊、春華資本、美圖、紅點中國等等。

目前燧原科技已經完成了近人民幣70億元融資，其中騰訊是最大的投資者之一，持股比率為20%。且自燧原科技成立以來，騰訊在公司的六輪融資中都有投資。

事實上，大陸GPU公司已經進入整合期，巨頭公司開始脫穎而出，包括燧原科技，華為昇騰、海光信息、沐曦、天數智芯等初創GPU公司被市場看好。

除了新創公司外，多家A股上市公司也在布局GPU產業，有的公司發展GPU周遭設備需求，比如東芯股份布局圖形渲染晶片需要的DRAM記憶體；有公司與新創公司合作推動應用落地，比如弘信電子與燧原科技聯合推動AI算力晶片及AI算力伺服器的本土化落地。

此外，有公司選擇簽署戰略合作協議，科華數據近日與天數智芯簽署了戰略合作協議，雙方將圍繞智算中心建設、算力平台搭建、液冷解決方案等業務領域共同發展。也有公司直接採用華為產品，如四川長虹、中貝通信、科大訊飛等披露採用華為AI晶片昇騰910B等。

以輝達為坐標，外界最關注大陸GPU產業與其差距，綜合上海證券報、證券時報等陸媒報導，從產品來看，兩者確實有差距，但沒有外界想像那麼大；在設計能力上，大陸本土晶片跟輝達差距為12個月至18個月。而大陸最大差異在晶片製造能力、技術、市占率與生態系上，輝達產品已用上3奈米製程，且大陸本土GPU產業缺乏輝達CUDA軟體系統與高速連接技術（NVLi nk）等。