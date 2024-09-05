比亞迪：未推遲墨國建廠

由於美國大選僅剩二個月時間，政策或將發生轉變，彭博引述知情人士稱，比亞迪已將在墨西哥設廠的計畫推遲至今年美國大選之後。比亞迪昨（4）日澄清，沒有推遲有關在墨西哥建廠計畫的任何決定。

報導引述多位知情人士表示，比亞迪先前在墨西哥物色三個建廠選址，但現在已停止積極尋找。而延後建廠主要是因為比亞迪希望等待，看看11月初美國前總統川普和現任副總統賀錦麗的選舉結果。不過，比亞迪暫停建廠的計畫仍有可能恢復或改變，該公司尚未做出最終決定。

因為美國政策的變化迫使全球企業進入「觀望模式」。

對此，比亞迪聲明說道，該公司「沒有推遲在墨西哥建廠的決定」。執行副總裁李柯則指，「我們仍在努力，為墨西哥市場建造一座擁有最高技術標準的工廠，而不是為美國市場或出口市場。對比亞迪來說，墨西哥市場非常重要。」

另，據IT之家，墨西哥將成為比亞迪重要的海外生產基地之一，泰國有一個工廠正在運行，並在匈牙利、巴西和土耳其建設工廠，也承諾於印尼建造工廠。目前，比亞迪正持續擴大尋求海外在地化生產。

此前，李柯於8月底曾稱，海外市場未來將在全球銷售中占據較大比例，未來「近一半銷量」將來自海外，不過未給出具體的銷售目標時間表。

據悉，比亞迪今年海外銷量有望達到50萬輛，前七個月已達27萬輛，約占總銷量的14%。