陸固態電池產業化加速度 帶動概念股飆漲

大陸固態電池技術近期得到突破，加上大陸企業積極進軍相關產業，固態電池產業化速度提升，在近期A股大盤低迷下，固態電池概念連日飆漲，走出獨立行情。

A股上市固態電池概念股4日聯袂走高，包括德爾股份、南都電源、東峰集團、豐元股份、科森科技、華豐股份等攻上漲停。其中，科森科技已連續八個交易日漲停，累計漲幅超114%，上交所科創板掛牌的南都電源則連續三個交易日漲停（20%），三天累計飆漲約73%。

大陸加速固態電池產業化

固態電池族群走強來自於幾方面消息：一方面是技術上取得新突破。科技日報報導，中國科學院青島生物能源與過程研究所稱，其團隊研發出用於全固態鋰硫電池的新型硫化鋰正極材料，能量密度超過每千克600瓦時，與目前已商業化的鋰離子電池相比，其能量密度高出一倍有餘，且成本更低。

而新材料可有效解決液態鋰硫電池「穿梭效應」等問題。此外，該材料具有高能量密度和長循環壽命等特性，在電動汽車行業具有極高的商業價值和廣闊的應用前景。

另一方面，多家企業宣稱技術取得突破，並展現量產藍圖。比如南都電源稱，自2017年展開固態電池的研製工作以來，目前固態電池產品能量密度可達每千克350瓦時，循環壽命2,000次，且通過熱箱、短路等安全項測試。

鵬輝能源在8月底發布第一代固態電池，稱其核心優勢是安全和降本，並解決氧化物電解質製備工藝難題，整體成本相較常規鋰電成本預計僅高出15%左右。該固態電池能量密度為每千克280瓦時。2025年將進步至每千克300瓦時以上。並預計在2025年啟動中試研發並小規模生產，2026年正式建立產線並批量生產。

在固態電池議題熱度高漲下，相關上市公司也積極回應市場關切並說明公司進度，比如紫建電子稱已取得高倍率充放電固態電池專利，且持續研發；聖陽股份則稱，研發團隊開展多種技術路線固態電池材料研究及驗證工作等。

中信證券指出，固態電池因高安全和高能量密度，有望開啟新一輪電動化創新周期。2024年以來，大陸固態電池行業出現半固態量產車型上市、半固態電池裝車滲透率達1%等邊際變化，產業化信號已至。

不過，比亞迪電池CTO孫華軍日前在2024世界動力電池大會的一場高端對話上表示，在全固態電池的大規模量產上，仍有工程問題與介面問題待解決。並預計自2027年起，硫化物固態電池才會逐步向市場推廣。意味要大規模量產仍存在不少技術與製程的挑戰。