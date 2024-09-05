「+北斗」應用 催生智能新生活

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「空天信息產業國際生態大會主論壇」3日在重慶舉行。多位與會專家表示，北斗系統提供的全天候精準時間空間數據，能滿足數位化時代各類智能終端對精準時空能力的需求，讓北斗應用從過去的遠在天邊，變為現在的近在眼前。

中新社報導，北斗衛星導航系統是中國大陸自主建設運行的全球衛星導航系統，是為全球用戶提供全天候、全天時、高精度的定位、導航和授時服務的重要時空基礎設施。 　　

「北斗產業融入數位經濟已成為必然趨勢。」中國衛星導航定位協會會長于賢成介紹，隨著全球數位經濟蓬勃發展，北斗應用與產業化發展面臨著前所未有的機遇，通過推動「+北斗」應用，能打造更多智能化服務新產品、新模式。

「北斗三號全球衛星導航系統實現了中國衛星導航從0到1的突破，但這不是結束，而是新的開始。」中國科學院院士、中國工程院院士、武漢大學教授李德仁認為，北斗應用目前已走進千行百業，不斷催生新的經濟形態和產業鏈條。比如，基於北斗應用能實時感知城市峽谷、地下車庫等複雜條件，保障自動駕駛的「最後一公里」。

當前，隨著智能手機、可穿戴設備、共享出行等大眾消費品的普及，北斗應用正逐步融入人們的日常生活。華為常務董事、終端BG董事長余承東介紹，華為近年來發布的多款手機首發了北斗應用，未來將依託衛星互聯網構建無縫立體的超級鏈接，讓未來通信實現「星地融合，永不失聯」。

衛星 院士

延伸閱讀

在家量血壓 全民一起來 國健署邀您挑戰722健康新生活

小嫻哽咽揭「頻道停更105天」原因 搶先曝大學新生活

彰化北斗出租套房大火釀3死2傷 違章圖說近日寄縣府

青年進駐提案掛零 北斗青創基地縣府燒腦找對策

相關新聞

投資額489億元！重慶台灣周將簽8個合作專案涉及先進製造業等

「重慶台灣周」將於9月9日至13日舉辦。重慶市台辦副主任劉建南4日表示，本屆台灣周將集中簽訂兩岸經貿合作重點專案8個，涉...

淘寶擬引入微信支付 支付寶：與淘天集團繼續深化合作

阿里巴巴旗下電商平台淘寶4日宣布，計劃新增騰訊旗下微信支付能力。淘天集團發言人表示，淘寶天貓始終秉持開放的合作理念，積極...

國泰航空確認客機故障來自引擎輸油管 7日前全面修復

香港國泰航空旗下空中巴士A350客機零件故障，已確認故障來自引擎輸油管，國泰航空開始為15架A350客機更換引擎輸油管，...

「+北斗」應用 催生智能新生活

「空天信息產業國際生態大會主論壇」3日在重慶舉行。多位與會專家表示，北斗系統提供的全天候精準時間空間數據，能滿足數位化時...

陸8月物流業景氣指數微升

據中國物流與採購聯合會消息，8月份大陸物流業景氣指數為51.5%，較上月回升0.5個百分點。

武漢高端裝備 拓展海外市場

第24屆中國國際機電產品博覽會暨武漢國際工業博覽會3日在武漢國際博覽中心開幕，海內外600多家製造企業參會，展出高端能源...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。