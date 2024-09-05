「+北斗」應用 催生智能新生活

「空天信息產業國際生態大會主論壇」3日在重慶舉行。多位與會專家表示，北斗系統提供的全天候精準時間空間數據，能滿足數位化時代各類智能終端對精準時空能力的需求，讓北斗應用從過去的遠在天邊，變為現在的近在眼前。

中新社報導，北斗衛星導航系統是中國大陸自主建設運行的全球衛星導航系統，是為全球用戶提供全天候、全天時、高精度的定位、導航和授時服務的重要時空基礎設施。

「北斗產業融入數位經濟已成為必然趨勢。」中國衛星導航定位協會會長于賢成介紹，隨著全球數位經濟蓬勃發展，北斗應用與產業化發展面臨著前所未有的機遇，通過推動「+北斗」應用，能打造更多智能化服務新產品、新模式。

「北斗三號全球衛星導航系統實現了中國衛星導航從0到1的突破，但這不是結束，而是新的開始。」中國科學院院士、中國工程院院士、武漢大學教授李德仁認為，北斗應用目前已走進千行百業，不斷催生新的經濟形態和產業鏈條。比如，基於北斗應用能實時感知城市峽谷、地下車庫等複雜條件，保障自動駕駛的「最後一公里」。

當前，隨著智能手機、可穿戴設備、共享出行等大眾消費品的普及，北斗應用正逐步融入人們的日常生活。華為常務董事、終端BG董事長余承東介紹，華為近年來發布的多款手機首發了北斗應用，未來將依託衛星互聯網構建無縫立體的超級鏈接，讓未來通信實現「星地融合，永不失聯」。