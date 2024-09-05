武漢高端裝備 拓展海外市場

第24屆中國國際機電產品博覽會暨武漢國際工業博覽會3日在武漢國際博覽中心開幕，海內外600多家製造企業參會，展出高端能源裝備、人形機器人等領域的前沿產品，覆蓋了智能製造全產業鏈。

中新社報導，本屆博覽會首次設立「北斗+低空經濟」專題館，集結了多家相關上下游產業鏈的企業。

「相比2017年，我們的產品出口翻了十番。」武漢捷特航空科技有限公司總經理劉吉康說。他介紹，該公司是一家專注工業無人機研發的高新技術企業，此次展出多款無人機，可運用於地形勘察、物流、醫療等領域，暢銷於寮國、柬埔寨、越南等國家。此次博覽會，劉吉康想要與參展商交流低空經濟發展前景，進一步拓展海外市場。

華中數控相關負責人表示，博覽會為企業提供了向海內外展示科技成果的空間。華中數控參展的高端五軸數控系統HNC—848D，實現了大陸國產數控系統在重點領域的突破；另一款重點產品華中9型智能數控系統集成AI晶片、算法，實現數控系統的自主感知、自主學習、自主決策和自主執行。

據悉，中國國際機電產品博覽會從2000年在武漢首次舉辦至今，已累計吸引了來自全球的萬餘家中外企業參展參會，成為鏈接大陸國內外工業企業及產業鏈上下游的平台。本次博覽會還首次推出境外採購商對接會，來自20多個國家的境外採購商與參展企業一對一交流。

藉助該平台，武漢高端裝備製造快速融入全球化生產和採購的產業鏈，加速拓展國際市場：2023年，華工科技激光（雷射）裝備業務海外營收占比近25%；華中數控出海取得歷史性突破，獲得超過5億元人民幣出口訂單。同時，武漢陸續吸引施耐德電氣、阿爾斯通等一批世界500強機電企業落戶。