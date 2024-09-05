陸8月物流業景氣指數微升

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

據中國物流與採購聯合會消息，8月份大陸物流業景氣指數為51.5%，較上月回升0.5個百分點。

新華社報導，業務總量指數保持擴張，8月份，業務總量指數為51.5%，環比回升0.5個百分點，繼續保持在景氣區間。分地區來看，東中西部地區出現均衡回升，東部地區、中部地區和西部地區物流業務總量指數分別回升0.7、0.3和0.3個百分點。

行業物流發展態勢良好。暑期節假日消費物流需求帶動電商快遞快運業務加快增長，快遞快運業務總量指數保持70.6%的高位，環比回升0.2個百分點，水產果蔬、休閒戶外、體育娛樂產品等訂單環比增長超過10%。超長期特別國債和地方專項債券作用有效發力，帶動形成基建投資實物量，道路運輸業業務總量指數、鐵路運輸業業務總量指數分別回升0.7和0.8個百分點。工業物流中汽車及零部件製造、電氣機械製造、醫藥製造等物流需求增加，航空運輸業、倉儲業和多式聯運板塊業務總量指數分別達到57%、52%和52.5%。

企業經營改善保持微觀活力。8月份，企業資金周轉率指數大幅環比回升1.2個百分點，其中東部地區資金周轉率指數回升到50%以上。物流服務價格指數環比回升1.4個百分點，分行業看，傳統公鐵水均有所改觀，道路運輸業和鐵路運輸業物流服務價格指數分別回升0.6和0.3個百分點，水上運輸業物流服務價格指數為43.7%，環比回升0.2個百分點。

中國物流與採購聯合會總經濟師何輝認為，8月份，隨著促投資、穩增長各項政策逐步落實和部分地區極端天氣影響減弱，產業鏈、供應鏈上下游聯動加速，業務需求量保持增長，擴張態勢在延續。下半年各地惠企專項資金、引導資金和超長期國債項目形成政策利好，預期指數連續保持高位。

指數 物流 電商

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