中俄雙邊貿易額衝新高

經濟日報／ 記者黃國樑／綜合報導
中俄兩國在各領域重大計畫的合作進展順利，綏芬河口岸是大陸對俄最大通關口岸。 （聯合報系資料庫）
中俄兩國在各領域重大計畫的合作進展順利，綏芬河口岸是大陸對俄最大通關口岸。 （聯合報系資料庫）

俄羅斯衛星通訊社報導，上海環太國際戰略研究中心副理事長兼主任王南森表示，中俄兩國間的合作項目正在快速增多，且所涉及的領域也不斷增多，2024年中俄雙邊貿易額可望超過3,000億美元。

據大陸海關統計，2023年中俄雙邊貿易額達到創紀錄的2,401.1億美元，提前實現兩國元首確定的2,000億美元貿易額目標。 2024年1-7月，中俄貿易額為1,366.73億美元，較去年同期成長1.6%。

王南森說，根據市場保守預測，繼去年兩國貿易額超越2400億美元後，今年雙邊貿易額將可望繼續提升至超過3,000億美元，大大加快了原本計劃要到2030年才實現的目標。

近年來，中俄兩國元首和兩國總理間的互訪和會面次數大大增多，兩國互為「優先合作夥伴」的定位，也為進一步發展雙邊經貿合作定下基調。

王南森指出，在上述基礎上，兩國在各領域重大計畫的合作進展順利：黑河界河公路橋、同江界河鐵路橋已陸續通車；「濱海1號」、「濱海2號」陸海聯運國際交通走廊、中蒙俄經濟走廊、中歐班列等互聯互通項目也正在積極推進；位於綏芬河的跨境經濟特區的建立也成為了中國東北振興戰略與俄羅斯遠東大開發戰略聯動的戰略合作典範。

不過，俄專家似略嫌保守，俄羅斯科學院中國與現代亞洲研究所副所長帕維爾·庫茲涅佐夫，他在東方經濟論壇期間對俄新社表示，2027年前俄中兩國間貿易額達到3,000億美元。

東方經濟論壇於9月3日至6日在海參崴舉行。庫茲涅佐夫表示，俄中工業領域大型計畫正在實施中。專家指出，俄羅斯總統普亭在最近的一次演講中重點談到了在俄羅斯生產中國汽車、汽車發動機和汽車零件生產項目，及遠端寬體客機和重型民用直升機聯合開發計劃。專家也表示，俄中投資委員會的組成工作接近尾聲，兩國計劃在年底簽署《俄中投資合作計畫》。庫茲涅佐夫說：「所有這一切都將為俄中在這一領域的互動注入新的動力。」

俄羅斯

延伸閱讀

渴望永保青春？普亭遭爆求「抗老療法」 外界瘋傳健康惡化、頻用替身

「美國導致俄烏戰爭升級」 克宮發言人：將修改使用核武的條件

賴清德要陸取俄占地 學者：乾脆宣布恢復中美防禦條約

賴清德指陸無視俄侵占領土 謝龍介：國安團隊非常無知

相關新聞

陸服務業擴張趨緩就業轉弱 勞動市場向下

大陸8月財新服務業經營活動指數（服務業PMI）為51.6，較7月下降0.5個百分點，為年內次低，並遜於預期。數據顯示，大...

國泰航空確認客機故障來自引擎輸油管 7日前全面修復

香港國泰航空旗下空中巴士A350客機零件故障，已確認故障來自引擎輸油管，國泰航空開始為15架A350客機更換引擎輸油管，...

「+北斗」應用 催生智能新生活

「空天信息產業國際生態大會主論壇」3日在重慶舉行。多位與會專家表示，北斗系統提供的全天候精準時間空間數據，能滿足數位化時...

陸8月物流業景氣指數微升

據中國物流與採購聯合會消息，8月份大陸物流業景氣指數為51.5%，較上月回升0.5個百分點。

武漢高端裝備 拓展海外市場

第24屆中國國際機電產品博覽會暨武漢國際工業博覽會3日在武漢國際博覽中心開幕，海內外600多家製造企業參會，展出高端能源...

上海刺激消費 舊換新補貼加碼

為提振消費，大陸官方正積極推動設備更新與消費品「以舊換新」工作，上海更加碼宣布擴大補貼範圍，除汽車、家電外，包括沙發、浴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。