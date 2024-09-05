中俄雙邊貿易額衝新高

俄羅斯衛星通訊社報導，上海環太國際戰略研究中心副理事長兼主任王南森表示，中俄兩國間的合作項目正在快速增多，且所涉及的領域也不斷增多，2024年中俄雙邊貿易額可望超過3,000億美元。

據大陸海關統計，2023年中俄雙邊貿易額達到創紀錄的2,401.1億美元，提前實現兩國元首確定的2,000億美元貿易額目標。 2024年1-7月，中俄貿易額為1,366.73億美元，較去年同期成長1.6%。

王南森說，根據市場保守預測，繼去年兩國貿易額超越2400億美元後，今年雙邊貿易額將可望繼續提升至超過3,000億美元，大大加快了原本計劃要到2030年才實現的目標。

近年來，中俄兩國元首和兩國總理間的互訪和會面次數大大增多，兩國互為「優先合作夥伴」的定位，也為進一步發展雙邊經貿合作定下基調。

王南森指出，在上述基礎上，兩國在各領域重大計畫的合作進展順利：黑河界河公路橋、同江界河鐵路橋已陸續通車；「濱海1號」、「濱海2號」陸海聯運國際交通走廊、中蒙俄經濟走廊、中歐班列等互聯互通項目也正在積極推進；位於綏芬河的跨境經濟特區的建立也成為了中國東北振興戰略與俄羅斯遠東大開發戰略聯動的戰略合作典範。

不過，俄專家似略嫌保守，俄羅斯科學院中國與現代亞洲研究所副所長帕維爾·庫茲涅佐夫，他在東方經濟論壇期間對俄新社表示，2027年前俄中兩國間貿易額達到3,000億美元。

東方經濟論壇於9月3日至6日在海參崴舉行。庫茲涅佐夫表示，俄中工業領域大型計畫正在實施中。專家指出，俄羅斯總統普亭在最近的一次演講中重點談到了在俄羅斯生產中國汽車、汽車發動機和汽車零件生產項目，及遠端寬體客機和重型民用直升機聯合開發計劃。專家也表示，俄中投資委員會的組成工作接近尾聲，兩國計劃在年底簽署《俄中投資合作計畫》。庫茲涅佐夫說：「所有這一切都將為俄中在這一領域的互動注入新的動力。」