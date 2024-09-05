香港PMI連四個月緊縮

標普全球公布香港8月採購經理指數（PMI）降至49.4，較7月的49.5走低0.1，連續四個月在50榮枯線之下，反映香港營商環境持續轉差，惟緊縮程度與先前相若，整體不大。另外，標普指出，儘管香港PMI下行有放緩跡象，但企業信心仍然低迷，並進一步縮減人手及去化庫存。

綜合港媒報導，標普全球報告提到，由於新增訂單再度減少，8月私營企業縮減業務活動，加上市場低迷、客戶節約開支等因素抑制訂單需求，當中以製造業承受的衝擊最嚴重，不過，整體而言，產出量和新訂單的跌勢已於8月轉慢。至於來自中國大陸與海外的新增業務則由跌轉升，特別是外銷出口訂單，更是自去年11月以來首次出現升幅。

在需求降溫下，業者進一步縮減人手，就業水準連續第四個月下降。同時，企業繼續消化手頭訂單，因此未完成業務的跌幅頗為明顯，幾近兩年半高位。此外，價格壓力加劇，不管投入成本還是產出售價，整體都在調查期內走升。