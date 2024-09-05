香港PMI連四個月緊縮

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

標普全球公布香港8月採購經理指數（PMI）降至49.4，較7月的49.5走低0.1，連續四個月在50榮枯線之下，反映香港營商環境持續轉差，惟緊縮程度與先前相若，整體不大。另外，標普指出，儘管香港PMI下行有放緩跡象，但企業信心仍然低迷，並進一步縮減人手及去化庫存。

綜合港媒報導，標普全球報告提到，由於新增訂單再度減少，8月私營企業縮減業務活動，加上市場低迷、客戶節約開支等因素抑制訂單需求，當中以製造業承受的衝擊最嚴重，不過，整體而言，產出量和新訂單的跌勢已於8月轉慢。至於來自中國大陸與海外的新增業務則由跌轉升，特別是外銷出口訂單，更是自去年11月以來首次出現升幅。

在需求降溫下，業者進一步縮減人手，就業水準連續第四個月下降。同時，企業繼續消化手頭訂單，因此未完成業務的跌幅頗為明顯，幾近兩年半高位。此外，價格壓力加劇，不管投入成本還是產出售價，整體都在調查期內走升。

PMI 標普 香港

延伸閱讀

台南農產前進香港果蔬展 爭取國際買家目光

退役少將參加促統活動唱陸國歌 國防部：將啟動調查裁罰

香港預先通報乘客資料上路 篩查入境客 可命航班拒載

習思想納初中教材 港人憂內地化 「真香港人將消失」

相關新聞

陸服務業擴張趨緩就業轉弱 勞動市場向下

大陸8月財新服務業經營活動指數（服務業PMI）為51.6，較7月下降0.5個百分點，為年內次低，並遜於預期。數據顯示，大...

國泰航空確認客機故障來自引擎輸油管 7日前全面修復

香港國泰航空旗下空中巴士A350客機零件故障，已確認故障來自引擎輸油管，國泰航空開始為15架A350客機更換引擎輸油管，...

「+北斗」應用 催生智能新生活

「空天信息產業國際生態大會主論壇」3日在重慶舉行。多位與會專家表示，北斗系統提供的全天候精準時間空間數據，能滿足數位化時...

陸8月物流業景氣指數微升

據中國物流與採購聯合會消息，8月份大陸物流業景氣指數為51.5%，較上月回升0.5個百分點。

武漢高端裝備 拓展海外市場

第24屆中國國際機電產品博覽會暨武漢國際工業博覽會3日在武漢國際博覽中心開幕，海內外600多家製造企業參會，展出高端能源...

上海刺激消費 舊換新補貼加碼

為提振消費，大陸官方正積極推動設備更新與消費品「以舊換新」工作，上海更加碼宣布擴大補貼範圍，除汽車、家電外，包括沙發、浴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。