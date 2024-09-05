香港PMI連四個月緊縮
標普全球公布香港8月採購經理指數（PMI）降至49.4，較7月的49.5走低0.1，連續四個月在50榮枯線之下，反映香港營商環境持續轉差，惟緊縮程度與先前相若，整體不大。另外，標普指出，儘管香港PMI下行有放緩跡象，但企業信心仍然低迷，並進一步縮減人手及去化庫存。
綜合港媒報導，標普全球報告提到，由於新增訂單再度減少，8月私營企業縮減業務活動，加上市場低迷、客戶節約開支等因素抑制訂單需求，當中以製造業承受的衝擊最嚴重，不過，整體而言，產出量和新訂單的跌勢已於8月轉慢。至於來自中國大陸與海外的新增業務則由跌轉升，特別是外銷出口訂單，更是自去年11月以來首次出現升幅。
在需求降溫下，業者進一步縮減人手，就業水準連續第四個月下降。同時，企業繼續消化手頭訂單，因此未完成業務的跌幅頗為明顯，幾近兩年半高位。此外，價格壓力加劇，不管投入成本還是產出售價，整體都在調查期內走升。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言