陸服務業擴張趨緩就業轉弱 勞動市場向下
大陸8月財新服務業經營活動指數（服務業PMI）為51.6，較7月下降0.5個百分點，為年內次低，並遜於預期。數據顯示，大陸服務業繼續擴張但速度放緩，就業再次收縮。
先前公布的8月財新製造業PMI回升0.6個百分點至50.4，重回榮枯線（50）以上。兩大行業PMI一升一降，影響大致相抵，當月財新綜合PMI持平於7月的51.2，仍為近十個月來最低數據。
財新智庫高級經濟學家王喆表示，8月大陸製造業和服務業景氣度均位於擴張區間，服務業供求增速邊際放緩，與製造業供求由降轉升形成對比，綜合就業指數略低於榮枯線，綜合成本上升的情況下，製造業和服務業銷售價格出現不同程度的下降，企業盈利壓力進一步增大。
大陸國家統計局近期公布的官方數據顯示，8月官方製造業PMI走低0.3個百分點至49.1，為年內最低且連續4個月處於收縮區間；服務業商務活動指數（服務業PMI）回升0.2個百分點至50.2；主要受製造業景氣度下降的拖累，綜合PMI下行0.1個百分點至50.1，創2023年以來新低。
從財新服務業PMI分項數據來看，8月服務業供需擴張放緩，新訂單指數在擴張區間下降。
外需則好於總體需求，新出口訂單指數從7月僅略高於臨界點的位置小幅反彈。受訪企業表示，海外客戶對旅遊業等興趣增強，為新出口業務量的增長提供基礎。
儘管服務業供求維持擴張，8月就業市場卻再度轉弱，就業指數降至收縮區間，員工離職和企業裁員均是其影響因素。
王喆指出，考慮到較為進取的全年經濟增長目標，未來幾個月穩增長困難和挑戰較大。
境內有效需求不足、外需存在較大不確定性、市場主體樂觀預期不強等突出問題依然存在，當前財政和貨幣政策尚有空間，加大正常支持力度、推動前期政策落地見效緊迫性進一步增加。
財新調查樣本企業約500家，以中小型以及出口導向型企業為主。與大陸官方調查主要以大型企業以及國企為主有所不同。
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