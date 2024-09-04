賓士砸630億元擴大布局中國電動車

賓士集團4日宣布，計畫與中國合作夥伴共同在大陸投資超過人民幣140億元（約新台幣630億元），進一步豐富乘用車和輕型商務車的本土化產品陣容。

澎湃新聞報導，賓士計畫推出兩個全新平台，並有多款中國專屬車型即將投產。自2025年起，將陸續投產中國專屬的全新純電長軸距CLA車型、長軸距GLE SUV新車型，以及基於VAN.EA平臺的全新豪華純電MPV。其中，長軸距GLE SUV新車型首次由中國團隊主導研發，將提供中國專屬的舒適體驗和先進的智慧科技。

本次投資的一大重點是加速向新能源轉型。賓士方面稱，自2025年起，計畫在與北汽集團的合資公司—北京賓士，投產基於全新賓士模組化架構（MMA）平台的全新車型，包括專為中國客戶量身定製的全新純電長軸距CLA車型。

此前披露的CLA級概念車，採用800伏電氣架構和兩檔變速箱，可實現充電15分鐘續航400公里，能效為12千瓦時/百公里（1度電跑8.3公里）。

同時，賓士輕型商務車所有新的中、大車型都將基於模組化、可擴展的VAN.EA電動化平台，此次宣布的投資將部分支援福建賓士生產基於VAN.EA平台的全新豪華純電MPV。

未來，VAN.EA平台全新純電MPV的投產，將進一步豐富賓士在中國的新能源車型陣容，加速輕型商務車業務的電動化步伐。

在智慧化方面，賓士自主開發的全新架構MB.OS將於2025年隨MMA平台全新車型首發，提供由3D圖形技術和大語言模型加持的全新MBUX虛擬助理，以及豪華品牌首個「無圖」端到端全場景智駕系統。

賓士集團董事會成員、負責大中華區業務的唐仕凱（Hubertus Troska）表示，近年來，賓士積極把握產業轉型機遇，不斷擴大與中國夥伴在智慧網聯汽車、新能源汽車領域的創新合作，推出中國客戶青睞的科技和產品。攜手北汽集團等合作夥伴，將繼續在華投入，為賓士中國業務發展和全球創新注入新動能。

賓士在華加大投資，一方面是其持續看好中國市場，另一方面則是對激烈市場競爭的反應，今年上半年，賓士全球總體銷量116.8萬輛，年減6%。乘用車板塊的銷量為95.97萬輛，年減6%，其中，中國市場銷量34.15萬輛，年減高達9%。相比之下，歐洲和北美市場的下滑幅度較小，分別為1%和3%。

在賓士全球銷量中，中國市場銷量雖然下滑，但依舊佔據超過三成的市場，中國市場的重要程度可見一斑。

其實在上半年，BBA（賓士、寶馬、奧迪）在華銷量均有所下滑，寶馬在中國市場交付量為37.64萬輛，年降4.3%；賓士上半年銷量年降9%至34.15萬輛；奧迪在華交付量年降2%至32.2萬輛。其中賓士的銷量下滑幅度最大。