大陸提前還房貸停不下來 銀行設門檻阻還貸

大陸此前連續降低房貸利率來刺激房市，導致新舊房貸利率差距高達2%，意外引爆現有房貸戶積極「借新還舊」來提前償還房貸，但大陸銀行為了阻止民眾提前還貸，還設立最低還貸門檻人民幣5萬元（約新台幣22.5萬元）。

以深圳為例，中國銀行表示，目前提前還貸的最低門檻是人民幣5萬元，最高不限。建設銀行的個貸經理指出，目前對提前還貸沒有要求，手機銀行填寫需求登記，然後會收到短信或者電話，最後去經辦網點簽字。

隨著首套房、二套房房貸款利率持續走低，部分城市的房貸利率已進入「2時代」，而存量房貸利率多數仍處在4%以上，存量房貸與新房貸的利率差距進一步拉大至2%，導致不少人選擇提前還貸。（編按：大陸通常每年1月1日更新房貸利率）

陳曉（化名）在兩年前購買深圳前海的住宅，她貸了兩次信用貸款來提前還房貸，房子的價格買在次高峰，房子又沒過限售期，還貸壓力有點大，不少購房者不斷尋求更便宜的資金替換房貸。

大陸房價跌跌不休，對於多數揹上房貸的年輕人來說，大多已放棄資產增值的可能性，只尋求資產上的「安全感」，更多的是出於一種理財焦慮，提前還貸似乎也等於變相理財，節省利息的確是選擇提前還貸的最直接需求。

據統計，上半年42家上市銀行個人住房貸款餘額人民幣34兆元。今年上半年，42家上市銀行住房房貸餘額相比年初又減少了近人民幣3,100億元。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，存量房貸利率下調，可以緩解提前還貸現象，儘管調整存量房貸利率可能會對銀行利潤產生一定影響，但如果能減緩提前還貸及貸款意願下降的形勢，同時能夠提升貸款增量，那麼即便存量房貸利率低，銀行總體利潤仍可能穩中有增。

除了存量房貸利率能否下調引關注，隨著樓市傳統的「金九銀十」拉開序幕，市場也有新的期待。以今年較為穩健修復的二手房市場為例，深圳市房地產仲介協會認為，以價換量成為當前支撐二手房市場月度相對高位的根本原因。

而根據經紀機構的日常走訪和交流回饋，8月以來，市場博弈烈度與強度明顯強於上半年，業主價格的讓步幅度有進一步加劇的趨勢。