國泰航空確認客機故障來自引擎輸油管 7日前全面修復

香港國泰航空旗下空中巴士A350客機零件故障，已確認故障來自引擎輸油管，國泰航空開始為15架A350客機更換引擎輸油管，其中六架已修復可投入運作，但國泰仍決定未來三日間停飛11對航班。

國泰航空發現旗下空中巴士A350客機部份零部件故障，周一決定要對相關客機停飛和修復，事件屬全球首例引起關注，部份擁有同類客機的國家和航空公司開始全面檢查A350機隊。

事件曝光後，對國泰客件故障有不同的說法，有航空安全雜誌說，事件涉及客機燃油系統洩漏，駕駛艙響起警報，顯示其中一個引擎可能起火，機組人員是按程序處理，檢查後折返香港；有外電引述消息來源稱，出現問題的引擎零部件是飛機的燃料噴嘴；香港南南華早報則說，事件與輸油管道變形及退化有關。

國泰航空周三確認，旗下空中巴士A350客機零件故障來自引擎輸油管。香港工程師學會航空分部副主席詹永年說，一般大型飛機的噴射引擎，燃燒室會有十多個至二十個燃料噴嘴，會將燃料由機翼油缸，經油管輸送至發動機，在油泵加壓後，再經噴嘴霧化，在燃燒室噴射出來，確保達最高燃燒效率。

以往在飛行途中發現毛病，需要更換燃料噴嘴的情況偶有發生。若事件涉及燃油管問題，就要一併拆下和分析，了解管道在設計、生產和維修方面是否處理不當。

國泰航空宣布，9月5日至7日要再取消11對來回短途航班，預料之後的班機將不受影響，毋須再取消。國泰至今共取消45對來回航班，其中一班長途航班外，其餘取消的航班均為短途航點。國泰航空說會向所有受影響乘客提供其他航班選擇，並在顧客服務中心及機場加派人手協助乘客。

國泰航空營運及航空服務總裁麥皓雲說，今次A350引擎零件故障屬全球首例，對國泰亦是重大挑戰，要在短期內全面檢查及維修所有A350，是一項艱巨任務。就事件對顧客帶來不便致歉，強調公司所有決定均以顧客及員工安全為首要考慮。