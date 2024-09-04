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U18亞青／節奏對了！中華隊猛攻21分勝泰國 3連勝晉級

陸大行上半年個貸不良率上升 零售業務不良風險曝

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
上半年中國大陸四大行不良貸款率齊降，不過個人貸款不良率增加，業內認為零售業務不良風險正在升高。圖為山西太原民眾從中國工商銀行前經過。 （中新社）
上半年中國大陸四大行不良貸款率齊降，不過個人貸款不良率增加，業內認為零售業務不良風險正在升高。圖為山西太原民眾從中國工商銀行前經過。 （中新社）

第一財經報導，工行、中行、建行、交行、郵儲等大陸5家國有大行上半年罕見出現營收、淨利雙降，它們的資產負債表透露出多重信號，包括信貸規模擴張放緩、企業活期存款罕見整體下降、個人貸款不良率增等問題。此外，從大陸大行資產負債表來觀察，未有外界所言資產負債表衰退跡象。不過業內多認為零售業務不良風險正在升高。

香港經濟日報報導分析，市場擔憂大陸出現如日本資產負債表衰退的趨勢，意味貸款需求疲弱，市民有錢會優先還貸，而減少用錢。不過從大陸四大行（工行、農行、中行與建行）的資產負債表來看，未有相關趨勢。因其個人貸款上半年年增2%，不過住房貸款下跌2%，個人貸款上升，則反映個人資金流壓力。

上半年大行整體不良率普遍改善，但個貸不良率上升，截至6月末，有可比數據的5家大行個貸不良率較去年末均有不同程度爬升，其中，工行、建行、農行、交行個人住房、消費貸、經營貸和信用卡業務不良率全面抬升。

廣發證券研報分析，隨著資產質量前瞻指標開始波動，零售類貸款資產質量風險暴露，銀行業板塊業績的相對優勢可能收斂。代表接下來要關注零售業務的不良風險。

從貸款業務觀察，今年上半年，六大行貸款總額增加約人民幣7.1兆元。增速方面，去年全年六大行保持10%以上的貸款增速，今年上半年貸款餘額較年初增速普遍回到個位數。

值得注意的是，今年上半年大行對公存款（指企業單位存款）增速出現明顯下滑，其中工行、農行、交行對公存款規模罕見下降，分別減少約人民幣3,304億元、1,487億元、1,344億元。同期，建設銀行、中國銀行、郵儲銀行對公存款增加人民幣3,217億元、332億元、1,882億元。

活期存款的降幅更為突出，六大行對公活期存款總體較年初罕見減少了人民幣7,157億元，除郵儲銀行外，其餘五大行均有不同程度下降，其中中國銀行減少約人民幣3,870億元，為大行中最多。

人民幣 負債 資產

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