陸券商寒冬 與國資體系併購整合成趨勢

大陸券商國企國聯證券3日公告，該行收購民生證券事項日前獲江蘇省國資委批覆，意味近人民幣300億的證券業併購案邁進一大步。此外，大陸還有多家券商正在排隊等待併購。分析認為併購有望提升證券業集中度，在大陸外部環境不景氣、內部強監管影響下，未來券商併購成為趨勢，且業務正邁向國資體系內部整合。

國聯證券公告稱，其擬發行A股股份購買民生證券99.26%股份並募集配套資金的重大資產重組事項，已獲得江蘇國資委「原則同意」。目前該交易尚需股東大會審議批准，並經有權監管機構批准、核准或同意註冊。這場交易的總對價達人民幣294.92億元，且不含募集配套資金金額。

近期，包括國都證券與浙江省國有控股的浙商證券、方正證券與北京國資公司參股的瑞信證券、深圳投資控股旗下的國信證券與萬和證券等，皆發布股東變更、股權轉讓等相關訊息。

券商中國報導，東海證券非銀分析師陶聖禹認為，這預示著券商行業併購重組正從早期的業務/區域互補邁向國資體系內部整合。

陶聖禹進一步分析，自中央金融工作會議提出「建設一流投行」開始，市場化併購重組浪潮持續湧現。併購初期，市場大多以業務或區域互補的目的推動版圖完善，致力於補足投行資管、經紀網點等業務短板。但從近期案例來看，國資體系內的股權整合已提上日程，通過對體系內牌照的整合，可以集中資源進行業務賦能，提升資本運營效率和牌照價值。

畢馬威此前發布2024年中國證券業調查報告指出，大陸證券業在新的經濟形勢與政策環境中，併購整合已進入新的窗口期，預計未來將出現大量併購整合交易，主要包含以下方向與形式：巨頭券商間的併購整合交易；中小型券商間的併購整合交易；地方國資金控平台收購券商控股及參股權；國際化併購機會等。

前述報告也稱，大陸近三年經濟下行、全球流動性緊縮、中國資本市場波動、監管趨嚴等多重因素影響下證券業亦階段性承壓。而大陸官方提出「培育一流投資銀行」為證券業重要的戰略突圍方向。