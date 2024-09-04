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投資額489億元！重慶台灣周將簽8個合作專案涉及先進製造業等

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
「重慶台灣周」將於9月9日至13日舉辦。重慶市台辦副主任劉建南（右2）4日表示，本屆台灣周將集中簽訂兩岸經貿合作重點專案8個，涉及重慶市6個區縣和開放平台，投資總額達人民幣108.7億元，項目主要涉及先進製造業、現代服務業、農業和青年就業創業孵化基地打造等方面。（圖取自華龍網）
「重慶台灣周」將於9月9日至13日舉辦。重慶市台辦副主任劉建南（右2）4日表示，本屆台灣周將集中簽訂兩岸經貿合作重點專案8個，涉及重慶市6個區縣和開放平台，投資總額達人民幣108.7億元，項目主要涉及先進製造業、現代服務業、農業和青年就業創業孵化基地打造等方面。（圖取自華龍網）

「重慶台灣周」將於9月9日至13日舉辦。重慶市台辦副主任劉建南4日表示，本屆台灣周將集中簽訂兩岸經貿合作重點專案8個，涉及重慶市6個區縣和開放平台，投資總額達人民幣108.7億元（新台幣489億元），項目主要涉及先進製造業、現代服務業、農業和青年就業創業孵化基地打造等方面。

華龍網報導，具體專案為：大足區1個，北京智通潤達投資人民幣65億元的全固態複合材料電池製造及成套產業鏈專案；渝中區2個，分別是重慶鼎固房地產投資人民幣20億元的鼎好·世紀星城四期項目、重慶渝台城文化旅遊投資人民幣5000萬元的「四季寶島」兩岸青創中心項目。

大渡口區2個，分別是陝西宇騰電子科技投資人民幣1000萬元的宇騰科技專案、日太光電科技投資人民幣1000萬元的日太光電專案；潼南區1個，窩克海峽兩岸企業孵化器投資人民幣20億元的新經濟產業園專案。

涪陵區1個，重慶摩孚科技投資人民幣1億元的摩孚科技AMC過濾材料研發生產基地專案；開州區1個，重慶市盛全鑫科技、重慶市開州區平旺汽車零配件製造投資人民幣2億元的汽車零配件生產製造專案。

劉建南提到，參加重慶台灣周的台灣嘉賓方面，有中國國民黨副主席夏立言、兩岸企業家峰會台灣方面秘書長尹啟銘、全國台企聯會長李政宏、彰化縣縣長王惠美、台灣商業總會理事長許舒博、臺灣電電公會理事長李詩欽、峰會能源及環保節能產業合作推進小組臺灣方面召集人杜紫軍、中國國民黨中常委孫健萍等。

大陸嘉賓方面，有兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍將率峰會大陸方面秘書長林軍、信息產業合作推進小組召集人劉利華、副召集人吳家農和中小企業合作及青年創業推進小組召集人張衛國等來渝出席相關活動，海峽兩岸關係協會會長張志軍將代表國務院台辦出席活動，同時國務院台辦相關司局負責人也將參會。

人民幣 國民黨 投資人

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