淘寶擬引入微信支付 支付寶：與淘天集團繼續深化合作

阿里巴巴旗下電商平台淘寶4日宣布，計劃新增騰訊旗下微信支付能力。淘天集團發言人表示，淘寶天貓始終秉持開放的合作理念，積極探索與各平台之間的互通合作，不斷提升消費者購物體驗，讓消費者的購物更便捷、愉悅和高效。

香港信報報導，作為目前淘寶主要的支付服務方，支付寶回應稱，開放、協作、創新、共享是互聯網的基本精神，也是行業發展的大勢所趨。支付寶會與淘天集團繼續深化戰略合作，加大科技創新和產品創新，為廣大商家和消費者持續創造更大的價值。

支付寶表示，開放造就更大的未來，支付寶將在互聯網技術、AI技術產品和更廣泛的生態加大開放合作，助力數字經濟的生機與繁榮，也為支付寶平台打開更大的商業空間。

微信支付指出，目前與淘寶平台商戶的功能適配正在開通中，具體上線時間請關注淘寶平台公告。

微信支付表示，始終秉持開放的合作理念，積極探索與各領域之間的互通合作。先前已與包括銀聯雲閃付、京東支付、三大營運商旗下支付平台、數位人民幣等陸續開展支付互通合作，未來也將不斷探索，在保障交易安全的基礎上，持續為用戶提供便利。

湖北長江日報集團旗下新媒體「九派新聞」分析指出，在業內看來，淘寶若全面接入微信支付，也代表前巨頭之間封閉的體系逐步走向開放，可以實現多方共贏。

一直以來，大陸互聯網巨頭平台支付生態處於互不相通、彼此「屏蔽」的狀態。直到2021年7月，被稱為支付「國家隊」的中國銀聯雲閃付App與平台間便開始謀劃互聯互通，並率先開啟了與支付寶的互通合作，並線上上支付和線下條碼互通等領域積極探索。