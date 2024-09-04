布局量子科技領域 華為哈勃投資晶片原子鐘企業

大陸國家企業信用信息公示系統顯示，華為旗下的哈勃投資，近期又有新動作，布局量子科技領域 ，投資了晶片原子鐘企業國測量子。

鈦媒體報導，國測量子是北京大學在量子領域發起設立的產業化公司，也是目前境內唯一能提供全國產化晶片原子鐘的企業，成立於2023年6月6日，註冊在浙江湖州。

該公司主營業務聚焦在量子三大領域之一的量子精密測量領域，主要提供高精度的時間頻率產品及服務，產品包括晶片原子鐘在內的各類高精度時間頻率產品，廣泛用於通信、自主導航、微納衛星、無人駕駛、物聯網、水下探測等領域。

據瞭解，北京大學作為核心發起人，以晶片原子鐘的核心專利出資，北京大學現有晶片原子鐘核心團隊以現金出資，國測量子在北京大學現有晶片原子鐘核心技術團隊的基礎上，從航太科研院所等單位吸引高階專業人才組建了工程化和產業化團隊，並將生產開發包括晶片原子鐘在內的量子精密測量高階儀器。

在浙江湖州建設包括晶片原子鐘在內的量子精密測量高階儀器生產基地，達產後年產能突破數十萬個，從而真正實現國產高端儀器自主可控。

此次被投方華為哈勃投資，是華為公司2019年成立的投資平台，執行事務合夥人為哈勃創投，經營範圍為創業投資業務。目前，華為以半導體產業鏈和前沿科技為核心投資方向在多個領域展開布局，累計投資了近60家高科技企業。